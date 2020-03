Everton-Manchester United diretta tv e streaming, dove vedere Premier League domenica 1 marzo

Everton-Manchester United, dove vedere Premier League domenica 1 marzo. Al Goodison Park di Liverpool va in scena il match Everton-Manchester United, gara valida per la 28ª giornata di Premier League. Le due squadre sono divise da cinque punti in classifica: i Toffees si trovano all’undicesimo posto a 36 punti, mentre i Red Devils occupano la quinta posizione a quota 41 punti. La squadra di casa, da quando è arrivato Carlo Ancelotti sulla panchina ha trovato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (contro City, Liverpool e Arsenal) e viene da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sei partite. Lo United, invece, ha giocato giovedì il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Brugge e ha vinto 5-0 passando il turno: nelle ultime sette partite tra campionato e coppe sono 5 le vittorie e 2 i pareggi.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 e il match sarà arbitrato da Chris Kavanagh.

Everton-Manchester United, info diretta tv e streaming

Everton-Manchester United, info diretta tv e streaming. Il match di Premier League Everton-Manchester United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 15. I canali della partita sono Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite). In più, tramite l’applicazione Sky Go sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o PC.