Arsenal, Ozil rifiuta il taglio degli stipendi

Arsenal, Ozil si oppone al taglio degli sipendi

Anche l’Arsenal sta prendendola delle contromusure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che sta avendo effetti deleteri sulle finanze del club. Anche i gunners si stanno omologando alla linea adottata da diversi club di Premier League che hanno deciso per una riduzione collettiva degli stipendi dei propri tesserati.

É notizia dei giorni scorsi, ad esempio, che il Chelsea ha raggiunto un accordo interno per la decurtazione del 10% dei compensi di tutti i giocatori, una misura cui tutti gli atleti hanno aderito spontaneamente.

L’Arsenal ha fatto lo stesso con i propri ragazzi, chiedendo loro di tagliarsi lo stipendio per il 12,5%. Non tutti i giocatori hanno accondisceso a questa richiesta. Tea questi Mesut Ozil, ormai una vera e propria bandiera del club, dal momento che milita nell’Arsenal da ormai sette stagioni. Il suo é ik contratto piú suntuoso della rosa dell’Arsenal, dacché gli garantisce circa 18 milioni di sterline all’anno. Ozil é dunque il calciatore piú pagato dell’Arsenal, nonché uno dei piú pagati dell’intera Premier.

Le parole dell’agente – A spiegare i motivi del suo rifiuto é stato il suo agente, Erkut Sogut:

“Ho raccomandato io a Mesut di non aderire all’accordo in quanto non sappiamo se il campionato inglese ripartirá e se il club incasserá poi i diritti televisivi”.

Gli effetti della crisi sono davvero cosí gravi? É questo che pare chiedersi Ozil non del tutto convinto della necessitá di sostenere un simile sacrificio per aiutare la sua squadra.