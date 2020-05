Premier League, dall’Inghilterra indizi sulla ripartenza

Quando ripartirá la Premier League? Il campionato piú bello del mondo si é fermato lo scorso 13 marzo con nove giornate ancora da disputare e un Liverpool che attendeva solo la certezza matematica per il titolo. Dal Governo della Corona arrivano oggi importanti indicazioni che riguardano la possibile ripresa del campionato.

Premier League, dal Governo la data per la ripartenza

La Premier League potrebbe ripartire il prossimo primo giugno. Lo si desume da un documento redatto dal governo britannico che verrá pubblicato domani. Un dossier di 20 pagine in cui si comunica il blocco di tutti gli eventi sportivi, anche a porte chiuse, fino al prossimo primo giugno. Da quella data peró, come riferisce la BBC, potrebbe essere dato il consenso agli sport professionistici per rimettersi in moto. Non é coinvolto solo il campionato di calcio, ma anche quello di Cricket e di Rugby, quest’ultimo bloccato anch’esso a nove giornate dal termine della regular season. L’annuncio arriva dopo che il Premier Boris Johnson aveva fatto tremare non poco i club del massimo campionato inglese quando aveva annunciato, ieri, che non ci sarebbe stato piú possibilitá di allenarsi fino al 13 giugno, e in quel caso sarebbe stato possibile praticare sport solo tra “intimi”.

L’annuncio odierno puó costituire un punto di svolta importante nel cosiddetto “Project restart“, che vede soprattutto i club di bassa classifica (Brighton in primis) battersi per la ripresa del campionato a tutti i costi. Nel documento di Johnson saranno esplicitate, come successo anche qui in Italia con il famigerato “protocollo sanitario“, una serie di linee guida per garantire la ripresa del campionato in maniera sicura. Non c’é ancora nulla di ufficiale, ma la Premier si avvia a passi rapidi verso una ripresa.