Premier League: I giocatori dicono no?

La Premier League sembrava aver superato le acque burrascose legate alla ripresa del campionato. La nave ideologica del calcio inglese sembrava aver ripreso a navigare in acque tranquille dopo che il Parlamento, nei giorni scorsi, aveva dato la possibilità di riprendere le attività professionistiche a partire dal 1°giugno. Ciò avrebbe significato che i primi fischi arbitrali si sarebbero sentiti nel weekend del 12 giugno. Sembrava appunto.

I giocatori s’oppongono alla ripresa della Premier League

Era tutto apparecchiato, i tifosi potevano finalmente tornare a rivedere presto i loro beniamini calcare il prato verde di campi quali Anfield Road, Stamford Bridge, Old Trafford, ma sembra che proprio i loro idoli abbiano, in un certo senso, voltato le spalle ai supporters inglesi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, infatti, molti giocatori, dal carisma importante, militanti nel campionato inglese si sono opposti alla ripresa della Premier League nella forma concordata ad oggi. Sembrerebbe inoltre che gli stessi top player abbiano già informato le proprie società d’appartenenza rispetto a questa loro decisione.

Perchè dicono no?

Sono fondamentalmente due gli aspetti che hanno scatenato questa rivolta da parte dei giocatori. Il primo riguarda la perplessità manifestata da i campioni riguardo alla ripresa degli allenamenti prima che si stabilizzi la situazione Covid-19, (numeri ancora negativi in Inghilterra). Anche in territorio inglese, come in Italia, la ripresa delle attività d’allenamento era fissata per lunedì 18 con le medesime precauzioni. Il secondo punto riguarda la decisione presa dagli organi preposti in caso di nuovi contagi. Mentre i suddetti avevano optato per la quarantena al singolo giocatore, chi scende in campo è dell’idea che debba essere isolata tutta la squadra senza esclusi.

Nei prossimi giorni si avranno sviluppi rispetto ad una vicenda che rischia di propagarsi anche oltre i confini dei territori della Regina vista la solidarietà che spesso intercorre tra i vari campioni del mondo del calcio. E’ una storia destinata a continuare….To be continued come dicono gli inglesi.