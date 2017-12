Probabili formazioni Inter-Lazio: Spalletti senza Borja Valero, Inzaghi con i soliti in attacco

La sfida di San Siro è il big match di giornata. Inter-Lazio si sfidano alle 18 in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni Champions. Terza e quinta forza del campionato, 40 punti per i nerazzurri, 36 per i biancocelesti che hanno però una gara da recuperare. I padroni di casa arrivano da due sconfitte in campionato contro Udinese e Sassuolo, gli ospiti sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina. Sarà Spalletti contro Inzaghi ma soprattutto Icardi contro Immobile.

Nell’Inter sono diversi i dubbi di formazione per Spalletti. In difesa sono out Miranda e D’Ambrosio per infortunio. Ranocchia e Cancelo dovrebbero essere i sostituti che scenderanno in campo contro la Lazio. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro tra Nagatomo e Santon, con il giapponese favorito. In mezzo al campo Borja Valero ha la febbre e non dovrebbe farcela. Scalpita Brozovic per una maglia da titolare. Completano il reparto Vecino e Gagliardini. In attacco nessun dubbio con il tridente composto da Candreva a destra, Perisic a sinistra e Icardi punta centrale.

La Lazio vanta una rosa quasi al completo. Inzaghi ha deciso per Wallace in difesa che vince il ballottaggio con Bastos. Sulle corsie esterne Marusic e Lulic. Felipe Anderson parte dalla panchina con Nani. L’attacco è il solito con Luis Alberto accanto a Immobile.

Probabili formazioni Inter-Lazio

Inter 4-2-3-1: Handanovic, Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo, Vecino, Gagliardini, Brozovic, Candreva, Perisic, Icardi Allenatore: Luciano Spalletti

A disp. Padelli, Berni, Dalbert, Santon, Joao Mario, Karamoh, Eder, Pinamonti

Lazio 3-5-1-1: Strakosha, Wallace, De Vrij, Radu, Marusic, Lulic, Leiva, Parolo, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Immobile Allenatore: Simone Inzaghi

A disp. Vargic, Guerrieri, Bastos, Mauricio, Luiz Felipe, Patric, Basta, Lukaku, Joardao, Murgia, Felipe Anderson, Nani