Anticipi e posticipi, ecco il calendario del Milan fino alla 29esima giornata. La Lega di Serie A ha comunicato sul sito ufficiale quali saranno gli anticipi e i posticipi in programma dalla 22° alla 29° giornata di campionato. Complici gli impegni di Coppa Italia e di Europa League il Milan sarà soggetto a diverse variazioni rispetto al tradizionale appuntamento della domenica alle 15. Alla ripresa, il 21 gennaio, i rossoneri saranno impegnati sul campo del Cagliari, con calcio d’inizio alle 18. Questo appuntamento era già stato fissato, ora analizziamo il resto degli impegni milanisti fino al 18 marzo. Il 28 gennaio Bonucci e compagni saranno di scena a San Siro contro la Lazio alle 18. Occasione buona per vendicare il pesante 1-4 dell’andata che cominciò a creare le prime crepe nella squadra di Montella. Dopo il match con i biancazzurri ci sarà il replay in Coppa Italia il 31 gennaio, sempre a San Siro. La successiva giornata di campionato ci sarò la trasferta di Udine, partita che si giocherà domenica 4 febbraio alle 15.

Per la quinta giornata di ritorno altra trasferta, stavolta sul campo della Spal. Si giocherà sabato 10 febbraio alle 15, in quanto i rossoneri giocheranno il giovedì successivo in Europa League in Bulgaria contro il Ludogorets. Dopo l’impegno europeo ecco arrivare la Sampdoria di Giampaolo, match che sarà disputato domenica 18 febbraio alle 20:45. Una settimana dopo alta notturna, all’Olimpico contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Domenica 25 febbraio ore 20:45 data e orario del match con i giallorossi.

Anticipi e posticipi Serie A, derby in notturna a marzo

Il mese di marzo verrà aperto dal derby con l’Inter. Il Milan sarà reduce dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets. La terza stracittadina stagionale verrà disputata domenica 3 marzo alle 20:45. Genoa-Milan, attualmente fissata per domenica 15 marzo alle 15, potrebbe essere posticipata ( a domenica 11 marzo 2018 alle ore 18.00 oppure a lunedì 12 marzo 2018 alle ore 19.00/20.45/21.00), in caso di qualificazione agli ottavi di Europa League del Diavolo e di eventuale richiesta del club rossonero.

Resta fissata per domenica 18 marzo alle 15 Milan-Chievo, decima giornata di ritorno. A quel punto ci sarà l’ultima sosta stagionale per i campionati. L’Italia giocherà la prima partita post Apocalisse svedese contro l’Inghilterra a Wembley. Dopo di che ci sarà lo sprint finale stagionale. Gattuso spera che i suoi saranno ancora in corsa su tre fronti a quel punto, soprattutto su quello europeo. L’Europa League può essere una chance per la Champions League. Complicatissima, visto che ci sono ancora 32 squadre in corsa tra cui anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal e Napoli. Una corsa a ostacoli verso la finale di Lione del 15 maggio, a cui il Milan ha il dovere di aspirare.