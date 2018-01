Buffon Donnarumma, Marotta ora non parla. Ma quando si lamentò di Gomez…

Caso Buffon Donnarumma: “Beh, con la Juve non sbaglia mai“. Questo è il consiglio che Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha dato al suo giovane collega Gianluigi Donnarumma, attualmente in forza al Milan.

In effetti è davvero inopportuno che un giocatore spinga un altro calciatore al trasferimento pubblicamente (tramite la Gazzetta dello Sport, ndr). Ed oltre ad essere inopportuno è anche incoerente con le scelte societarie. Ricordate infatti quando il Papu Gomez consigliò al suo compagno di squadra Spinazzola di restare in forza all’Atalanta, al posto di rientrare alla Juventus, squadra che ne deteneva il cartellino? Sui giornali ne vennero scritte di tutti i colori. Addirittura Giuseppe Marotta, amministratore delegato della società bianconera, tuonò in diretta televisiva: “Gomez pensi a giocare e prenda esempio da un capitano come Buffon“.

Invece adesso è proprio lo stesso Buffon a suggerire il trasferimento di un altro tesserato. Tuttavia in questo caso Marotta non ha speso una parola, a differenza di quattro mesi fa. Queste parole hanno infastidito pesantemente i tifosi rossoneri, che ne hanno dette di tutti i colori sull’ex numero uno azzurro. Come mai il Milan non è ancora intervenuto?