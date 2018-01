Cagliari-Juve shock, cori razzisti a Matuidi: ecco le scuse della società sarda

Cagliari-Juve, the day after: arrivano solo nel pomeriggio di oggi le scuse ufficiali della società sarda, la quale attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha pubblicato un messaggio di scuse e di rispetto nei confronti del calciatore francese, Blaise Matuidi, vittima ieri di reiterati ululati di chiaro stampo razzista, provenienti da una piccola frangia di pseudo-tifosi del club cagliaritano.

Ecco il tweet in francese (lingua parlata dal calciatore bianconero) della società rossoblù:

Tu es un joueur énorme. Exemple pour les jeunes. Nous désirons nous excuser avec toi si tu as été insulté à la Sardegna Arena pour la couleur de ta peau. Le racisme n’a rien à voir avec le peuple sarde. Seulement l’ignorance peut expliqué certains comportements. Respect. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 7, 2018

La traduzione del testo: “Sei un grande giocatore. Esempio per i giovani. Desideriamo scusarci se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha niente a che fare con il popolo sardo. Solo l’ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto“.

Cagliari-Juve, l’episodio che ha colpito Matuidi

Cagliari-Juve è stata la gara della vergogna: la Sardegna Arena si rende protagonista di un increscioso episodio, sebbene circoscritto ad un numero piuttosto esiguo di persone a dir poco inqualificabili.

Quasi al termine della prima frazione di gioco, il centrocampista della Juventus, il francese Blaise Matuidi, ha ricevuto a quanto pare una serie di ululati di chiaro stampo razzista. Lo juventino ha sin da subito segnalato il grave episodio al direttore di gara dell’incontro, il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, il quale però clamorosamente non ha sospeso la partita, così come prescritto dalla normativa di riferimento, ma addirittura sembra invogliare proprio Matuidi a continuare a giocare.

Il francese, ovviamente contrariato e visibilmente nervoso, ha proseguito la gara, ma la triste vicenda ha avuto il sopravvento, spingendolo ad un fallo di frustrazione a centrocampo, con annessa ammonizione comminata dallo stesso arbitro.

Sembrava che il calcio italiano si fosse scrollato di dosso la inqualificabile scure del razzismo sui campi di gioco, ma ci siamo sbagliati: nel 2018 si verificano ancora queste spiacevoli e tristi vicende che poco hanno a che vedere con il nostro mondo attuale, altamente globalizzato e culturalmente aperto ad ogni sorta di pensiero.

Matuidi è stato fatto oggetto di insulti di inequivocabile stampo razzista anche nel corso della gara contro il disputatasi al Bentegodi la scorsa settimana, che aveva indotto il Giudice Sportivo a comminare una giornata di squalifica con la condizionale alla Curva Sud del Verona, disponendo altresì che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione, nonché aveva irrogato anche l’ammenda di € 20.000,00 per tale episodio.

L’auspicio è che si superi questo genere di ristrettezza mentale e si viva il calcio come uno sport di potenziale integrazione tra diverse etnie e culture, così come dovrebbe essere concretamente nei fatti.