Consigli Fantacalcio 22^ giornata: migliori giocatori da schierare

Altro turno di campionato e altro weekend di fantacalcio per i tantissimi manager che dovranno inserire la formazione all’interno della propria lega. Quella che si disputerà tra sabato 27 e domenica 28 gennaio sarà la 22^ giornata di Serie A. Sono in molti a chiedersi quali potrebbero essere i migliori giocatori da schierare. In basso, i nostri consigli, ruolo per ruolo, su quelle che potrebbero rivelarsi le sorprese di questa tornata.

Consigli Fantacalcio: ecco chi schierare

PORTIERI – Con ogni probabilità, Gigi Buffon tornerà a difendere la porta della Juventus. Il capitano bianconero ha recuperato dal recente infortunio e sarà riproposto da mister Allegri tra i titolari. Seppur insidiosa, la trasferta di Verona contro il Chievo non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per la Juve, che nelle ultime cinque partite ha mantenuto la propria porta inviolata per ben quattro volte. Oltre al portiere del club piemontese, il nostro suggerimento è quello di puntare su uno tra Reina, Sportiello e Sirigu. Da evitare, invece, Donnarumma e Strakosha: Milan e Lazio, infatti, si sfideranno in quello che sarà il big match di questa ventiduesima giornata e, al momento, il pronostico su questa partita resta incerto.

DIFENSORI – Nel reparto difensivo, da segnalare la possibile assenza di Raul Albiol per un affaticamento muscolare e la squalifica di Ricardo Rodriguez, espulso durante l’ultima partita di campionato tra Milan e Cagliari. Le possibili sorprese potrebbero rivelarsi Sampirisi (Crotone), Zukanovic (Genoa) e Burdisso (Torino). I migliori difensori su cui puntare, invece, sono Caldara (Atalanta), Koulibaly (Napoli) e Skriniar (Inter). Chi sarebbe meglio evitare? Il nostro consiglio è quello di non schierare Leonardo Bonucci, che in questa stagione ha dimostrato di soffrire molto nelle partite contro squadre di alta classifica.

CENTROCAMPISTI – Quali potrebbero essere le scelte vincenti in mezzo al campo? Se avrete voglia di seguire i nostri consigli per il Fantacalcio, vi suggeriamo di schierare Cristante (Atalanta), Viviani (Spal), Barberis (Crotone), Benassi (Fiorentina) e Barak (Udinese). Accanto a questi nomi, sono sempre validi i migliori centrocampisti della nostra Serie A, come, ad esempio, Nainggolan, Perisic, Suso, Pjanic, Milinkovic-Savic e Hamsik.

ATTACCANTI – Nel reparto avanzato, il nome più caldo è certamente quello di Ciro Immobile, capocannoniere (sin qui) indiscusso di questo campionato con venti reti all’attivo. Tuttavia, il bomber dei biancocelesti molto difficilmente giocherà contro il Milan, a causa di una distrazione muscolare rimediata la scorsa domenica contro il Chievo Verona. Le condizioni dell’attaccante napoletano saranno valutate nella giornata di domani da Simone Inzaghi. Da monitorare anche la situazione relativa al Papu Gomez, il quale potrebbe accomodarsi in panchina per via di un possibile turn-over. In dubbio anche il Gallo Belotti, il quale potrebbe comunque recuperare dalla distorsione al ginocchio ed essere tra i convocati. Da valutare attentamente la situazione relativa a Edin Dzeko, che potrebbe presto fare le valigie per accasarsi al Chelsea allenato da Antonio Conte. Oltre ai soliti noti (Icardi, Dybala, Higuain, Mertens e Insigne), gli attaccanti che potrebbero regalarvi le maggiori soddisfazioni sono Simeone, Niang, Iago Falque e Quagliarella, apparso in forma smagliante nelle ultime uscite della Sampdoria.