Diritti TV Serie A, la Roma in esclusiva su Sky o Premium nel triennio 2018/2021

Le partite del campionato di Serie A dell’ As Roma nel triennio 2018/2021, saranno visibili soltanto su una delle piattaforme televisive. Mentre Milan, Inter, Juventus, Napoli e altre quattro squadre, ancora da individuare, continueranno ad essere trasmesse su Sky e Mediaset Premium, le prestazioni della squadra capitolina andranno in onda in esclusiva soltanto da una delle due emittenti.

Dove saranno trasmesse le partite della Roma

Entro il 22 Gennaio i soggetti interessati dovranno presentare l’offerta per aggiudicarsi i diritti Tv Serie A della Roma. In caso di offerte non soddisfacenti si passerà ad una trattativa privata. La novità assoluta sarà una terza via per assegnare i diritti tv di questo triennio: un bando a parte, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo con i primi due casi, sarà riservato ad un intermediario indipendente, un soggetto finanziario in grado di garantire un miliardo di euro, obiettivo per la cessione. In seguito, sarà lo stesso intermediario a rivendere ai network gli stessi diritti.

Alcune indiscrezioni sui soggetti interessati portano ad una banca araba pronta a prendere questo ruolo.

Per i diritti Tv della Serie A 2018/2021 della Roma bisognerà attendere ancora pochi giorni. Mettetevi comodi e buona visione!