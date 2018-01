Fantacalcio: i consigli per la 20^giornata di Serie A

Fantacalcio. Ecco i consigli su chi schierare nella 20.a giornata di campionato in programma venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018. Di seguito l’analisi delle singole partite con i relativi consigli.



CHIEVO vs UDINESE: il match che apre la 20^giornata di Serie A vede affrontarsi due squadre stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti; da una parte infatti ci sono i padroni di casa che sembrano non saper più vincere, dall’altra i friulani che si sono scordati cosa la parola sconfitta. Potete dar quindi ampiamente fiducia agli uomini di Oddo, sopratutto a Barak, Jankto e Lasagna che sono pronti a regalare nuovi bonus.

FIORENTINA vs INTER: difficile dire chi possa spuntarla. Per noi sarà un match da poche reti visto che si affrontano due squadre forti sopratutto difensivamente e quindi non schierate nessun’altro eccetto i top, vale a dire Chiesa e Icardi. Potete puntare invece sia su Sportiello che su Handanovic ovviamente.

TORINO vs BOLOGNA: anche questa è una partita dal pronostico difficile. Il Toro infatti ha cambiato ora allenatore e il cambio di modulo potrebbe spaesare i giocatori; di fronte ci sarà però un Bologna quasi certamente privo della sua stella più lucente, ossia Verdi, e potrebbe risentirne lì davanti. Spazio dunque anche qui solo alle certezze Nkoulou e Iago Falque.

BENEVENTO vs SAMPDORIA: alla prima giornata per la Samp fu difficile superare l’ostacolo Benevento e crediamo che anche domani i padroni di casa riescano a fare almeno un gol. Ovviamente però è molto probabile che saranno i blucerchiati alla fine a prevalere e potate puntare dunque sugli uomini di Giampaolo. Quagliarella ovviamente è da mettere; insieme a lui potrebbero tornare al gol Ramirez e Torreira.

GENOA vs SASSUOLO: queste due squadre da quando hanno cambiato allenatore sono rinate. Sia Ballardini che Iachini infatti hanno saputo ridar morale a degli ambienti che si stavano spegnendo. Sarà una gara molto tirata quella di domani dato che entrambe si trovano di poco sopra la zona retrocessione e quindi avranno paura di scoprirsi troppo. Puntiamo allora sia su Perin che su Consigli, due portieri esperti che possono portare a casa voti alti. Da chi aspettarsi invece un gol? Falcinelli.



MILAN vs CROTONE: a San Siro il Milan deve vincere contro un Crotone che fuori casa è obiettivamente poca roba. Non affidatevi però troppo agli uomini di Gattuso perché non crediamo facciano goleade. Inserite le sicurezze, cioè Donnarumma e Suso, senza problemi. Se non avete di meglio anche Cutrone e Kessié possono far parte dei vostri 11.

NAPOLI vs VERONA: il Napoli continua ad apparire stanco e senza idee ma di fronte avrà un turno semplice sulla carta. Può essere la giornata di Mertens che ha riposato in coppa e avrà voglia di tornare a segnare anche in campionato dato che non segna da una vita, veramente troppo per uno come lui. Mettetelo senza neanche pensarci. Hamsik è rigenerato e può segnare ancora ma noi ci aspettiamo un +3 sopratutto da Insigne. Una grande partita può farla anche Allan, un altro che ha riposato e può mettere in crisi la difesa veneta con la sua dinamicità. Koulibaly e Reina da mettere ovviamente.

SPAL vs LAZIO: la SPAL in casa ha fatto 10 punti dei suoi 15 totali, non sarà quindi facilissimo passare al Mazza. Inzaghi dovrà affidarsi a Immobile per superare la preparata difesa spallina. Mettetelo. Oltre a lui servirà anche il miglior Luis Alberto che può tornare a segnare ma attenzione anche al “terzo incomodo”, Milinkovic-Savic, che ha segnato 5 gol su 5 fuori casa. Un ultimo nome? Strakosha, ormai è una certezza e può regalare l’ennesima porta inviolata.

ROMA vs ATALANTA: pronostico incerto. La Roma sta passando da diverse giornate un cattivo momento e sembra non riuscire più a segnare. L’Atalanta è stanca dato che ha dovuto sudare per 90 minuti per trionfare al San Paolo. Anche qui puntiamo solo sulle certezze. Potete mettete quindi Alisson, Caldara e Dzeko.

CAGLIARI vs JUVENTUS: la Juve è tornata in versione macchina distruttrice e un Cagliari senza Barella può essere una sua ennesima vittima. Allegri queste partite difficilmente le sbaglia e quindi ovviamente mettete i bianconeri. Szczesny può regalare un ennesimo +1, così come Pjanic, mentre crediamo che Dybala possa buttarla dentro, anche più di una volta. Da mettere a occhi chiusi.