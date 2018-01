Gattuso-D’Amico, che duetto a Sky. Visibilmente soddisfatto per la vittoria del Milan contro la Lazio, Rino Gattuso è apparso felice ai microfoni di Sky Sport. Non solo, il tecnico rossonero ha dato vita ad un siparietto molto divertente con Ilaria D’Amico. La conduttrice di Sky Calcio Show è stata bersaglio dell’ironia di Ringhio sul compleanno di Buffon. Oggi il portiere della Juventus e della Nazionale ha compiuto 40 anni. Dopo le parole di benvenuto in trasmissione Gattuso è entrato a gamba tesa sulla D’Amico. “Hai fatto il regalo a Gigi? Che voi donne volete sempre i diamantini…”. Sorrisi in studio da parte degli ospiti degli studi Sky. Non contento Gattuso ha anche rivolto un invito alla D’Amico:“Dai un bacio con la lingua da parte mia a Gigi, gli voglio troppo bene“. La sempre composta D’Amico si visibilmente imbarazzata per le parole di Gattuso. La giornalista, compagna di Buffon, è stata salvata dall’incombere della diretta del posticipo tra Roma e Sampdoria.

Un vero salvataggio in calcio d’angolo per l’Ilaria nazionale. Gattuso era ormai un fiume in piena, ecco le divertenti immagini dell’accaduto. La vittoria con la Lazio, la terza consecutiva, farà tornare un po’ di sereno a Milanello. Ma non c’è troppo da festeggiare, perché mercoledì in Coppa Italia sarà di nuovo Milan-Lazio. I biancocelesti di Inzaghi avranno il dente avvelenato, soprattutto dopo le immagini televisive che hanno evidenziato il fallo di mano di Cutrone sul primo gol rossonero.

Gattuso, mai troppo sereno

Prima del siparietto con Ilaria D’Amico, Gattuso aveva detto che sereno è un aggettivo che poco gli si addice. L’allenatore del Milan è troppo esperto del mondo del calcio, per non sapere che basta nulla per ripiombare nell’oblio. I rossoneri sono ora a quota 34 punti, in piena lotta Europa League. La zona Champions League è lontana 10 punti. Un’enormità Peccato per qualche punto di troppo perso per strada. Ma dopo la vittoria con la Lazio il bicchiere deve essere mezzo pieno.

Il Milan ha una formazione titolare. I nuovi si stanno integrando sempre più. Il pubblico milanista ha ritrovato un minimo di entusiasmo. Prima vittoria contro una delle squadre che precedono la truppa milanista in classifica. Calabria e Cutrone crescono. Biglia e Bonucci cominciano ad essere un fattore. Tutto meglio rispetto ad un mese e mezzo fa. Le insidie però sono dietro l’angolo. Lazio in Coppa Italia e la complicatissima trasferta di Udine in campionato. C’era la nebbia a San Siro, ma a Milanello sembra tornare a splendere un timido sole. Gattuso è con il Milan, il Milan è con Gattuso. Questa è già una buona notizia.