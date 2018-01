Non è un periodo facile questo per l’Hellas Verona. Dopo il 3-0 rifilato al Milan nel mese di dicembre, la squadra di Fabio Pecchia ha rimediato 4 sconfitte consecutive segnando solamente un gol, subendone ben 12. Dopo il pesante ko di domenica ad opera del modesto Crotone, altra formazione in piena crisi, reduce da 7 sconfitte su 8 partite disputate, il Verona è finito al centro della contestazione dei tifosi gialloblù, spazientiti da questa situazione. Con l’andar delle ore si avvicinava sempre più lo spettro esonero per l’allenatore Fabio Pecchia, mai amato dalla piazza scaligera, il quale infatti è stato l’uomo più contestato dalla curva veronese.

Tuttavia quest’oggi il “Corriere di Verona” afferma che al momento il presidente Setti, dopo un incontro con Pecchia, ha deciso di confermare l’allenatore laziale. Un’azione che conferma di come la società sia più forte delle critiche piovute sulla squadra nelle ultime ore, soprattutto.

Ora l’Hellas Verona si trova in ritiro, per provare a rialzare la testa dopo la sconfitta patita contro il Crotone. La salvezza pare lontana, se i risultati non migliorano, ma la scelta di affidare a Pecchia il compito di risalire è lodevole, simbolo di grande fiducia nelle capacità dell’allenatore attuale, anche se la partita di domenica prossima contro la Fiorentina sembrerebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia.