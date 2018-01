Inter-Spal probabili formazioni: spazio per Rafinha ? Dubbi in attacco per Semplici

La domenica della ventiduesima giornata di Serie A inizia con il lunch match delle 12.30 tra Spal e Inter, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Partita fondamentale per entrambe le squadre: gli uomini di Semplici lottano per la salvezza e cercano una vittoria che manca dal 17 dicembre contro il Benevento, la banda Spalletti é chiamata a riprendere la corsa Champions che ha subito una frenata rispetto all’ultima vittoria il 3 dicembre contro il Chievo, che aveva addirittura consegnato un provvisorio primato in classifica. Vediamo le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Qui Spal: i ferraresi dovrebbero schierarsi con il classico 3-5-2, con il neoacquisto Cionek che essere confermato dopo Udine in difesa insieme con Vicari e Felipe a protezione di Gomis, a centrocampo ancora Kurtic, Viviani e Grassi, mentre sulle fasce da un lato agirà Lazzari, dall’altro ballottaggio serrato tra Costa e Mattiello. Il tandem d’attacco sarà composto da Antenucci e uno tra Floccari e Bonazzoli, con il primo favorito, mentre Borriello è fermo ancora ai box e il febbricitante Paloschi dovrebbe essere recuperato per la panchina.

Qui Inter: classico 4-2-3-1 per Spalletti, con Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda e il rientrante D’Ambrosio al posto del mai convincente Santon; a centrocampo accanto a Vecino più Brozovic che Gagliardini, mentre i soliti Candreva, Borja Valero e Perisic sosterranno le sortite offensive di Mauro Icardi. E Rafinha? Difficile un suo impiego dal primo minuto visti i pochi allenamenti col gruppo, nonostante le buone cose già messe in mostra, ma sicuramente uno spezzone gli verrà riservato nella ripresa.