L’allenatore rossonero Gattuso potrebbe aver finalmente cambiato il Milan, protagonista di un inizio di stagione davvero difficile. Ringhi ha faticato prima di ottenere dei discreti risultati; da quando è lui al comando ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, risalendo qualche posizione in classifica con il quarto posto occupato dall’Inter distante 12 punti.

Gattuso è riuscito a motivare la squadra sia dentro che fuori dal campo. Da vero condottiere qual è, Ringhio ha ritrovato anche calciatori importanti che sembravano spariti con Montella. Tra questi Hakan Calhanoglu che ha dimostrato di non essere un flop grazie alle buone prestazioni contro l’Inter, Crotone, Fiorentina e Cagliari.

Con una squadra ritrovata, quali sono ora gli obiettivi del Milan ? La Champions indubbiamente rimane un’utopia. Il quarto posto è lontano. C’è ancora l’Europa ma imporsi nella competizione europea sembra altrettanto difficile considerando anche la presenza di squadre eliminate dalla Champions come Napoli,Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Altrettanto arduo imporsi in Coppa Italia. C’è la Lazio da superare nel doppio confronto di semifinale. Una Lazio che il Milan affronterà domenica prossima a San Siro nel match delle 18. Lo scorso settembre, i biancocelesti demolirono i rossoneri con un perentorio 4-1. Quella di Inzaghi è la squadra che esprime il miglior calcio in Serie A con il Napoli. Un test davvero impegnativo per Gattuso e i suoi, Domenica capiremo se davvero il Milan dello scorso autunno sia un (lontano) ricordo.