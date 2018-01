Moviola Atalanta-Napoli: importante successo degli uomini di Maurizio Sarri che battono i padroni di casa di misura con una rete di Dries Mertens, che torna al gol dopo quasi tre mesi dall’ultimo sussulto.

Con la vittoria di oggi, i partenopei tengono a debita distanza i diretti concorrenti della Juventus, riportando il divario nuovamente a +4; per i bergamaschi una brutta battuta d’arresto che però non distrugge quanto di buono fatto dagli uomini di mister Gian Piero Gasperini. Ora la testa sarà proiettata già all’anticipo di sabato pomeriggio, quando gli orobici faranno visita alle ore 18.00 al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il Napoli, invece, in attesa del posticipo di domani sera, che vedrà impegnati i rivali della Juventus contro il Genoa, si prepara per la sfida di domenica prossima, quando alle ore 15.00 al San Paolo farà visita il Bologna di Roberto Donadoni.

Moviola Atalanta-Napoli: gli episodi dubbi sotto la lente di ingrandimento

Il direttore di gara di Atalanta-Napoli è Daniele Orsato della sezione di Schio: tutto sommato ordinaria amministrazione per il fischietto veneto. I sussulti e le conseguenti proteste si sono avute maggiormente nella ripresa: in particolare, al 19° minuto del secondo tempo Dries Mertens porta in vantaggio i suoi compagni. La rete viene prima analizzata dal Var e successivamente convalidata dall’arbitro Orsato, tuttavia analizzando l’azione al rallenty si nota che l’attaccante belga sembra essere leggermente avanti, approssimativamente di qualche centrimeto, ma quanto basta per rendere irregolare la sua posizione. Nella circostanza la rete andava annullata e alla stregua doveva essere decretato un calcio di punizione indiretto in favore dell’Atalanta. Ecco la dinamica dell’episodio incriminato, tratto dalle immagini pubblicate sul sito web di premiumsporthd.it:



Altro episodio dubbio si è avuto al 48° minuto del secondo tempo, a tempo quasi scaduto: l’arbitro Orsato nella circostanza annulla un gol al Napoli siglato dal subentrato Marek Hamsik. Il capitano azzurro sembra essere allineato con la schiera di difensori nerazzurri, dunque in questo caso errore commesso dal direttore di gara e dal VAR che non valutano correttamente la dinamica dell’azione. Di seguito le immagini che chiariscono l’episodio, come riportato dal sito web premiumsporthd.it: