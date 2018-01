Napoli, Milik e Ghoulam possibile rientro in campo già con il Lipsia in Europa League

Arrivano buone notizie in casa Napoli dopo la visita di ieri a Villa Stuart dal professor Mariani di Ghoulam e Milik .I due giocatori si sono infortunati in modo molto simile ma potrebbero tornare a disposizione prima del previsto. E’ arrivato, infatti, ricevuto l’ok da parte di Mariani per tornare ad allenarsi in campo con il resto della squadra. Ovviamente, entrambi, necessitano di un periodo aggiuntivo di preparazione ma Sarri spera di averli già in campo tra meno di un mese nell’impegno di Europa league contro il Lipsia.

Questo il commento del medico del Napoli Alfonso De Nicola ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Milik sta benissimo. Ha superato brillantemente i test e l’ho visto bene anche sotto il punto di vista mentale. Sia lui che Ghoulam possono tornare in gruppo perché la fase di riabilitazione è terminata. Ora dovranno cominciare a fare partite perchè gli manca solo quello. C’è anche Inglese qui a Roma. Non lo conosco personalmente, ma è con i colleghi del Chievo. Di solito i tempi di recupero variano tra i 100 e i 120 giorni. Ora per Milik e Ghoulam siamo a buon punto e spero tanto che con il Lipsia possano ritornare in campo. Noi con le previsioni, dobbiamo stare sempre molto attenti, come è successo a Ibrahimovic”.