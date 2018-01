Napoli-Verona, azzurri in campo per difendere il primato. Dopo la sconfitta in Coppa Italia gli azzurri tornano al San Paolo per aprire il girone di ritorno di serie A. L’avversario è il Verona di Fabio Pecchia, ex calciatore partenopeo. Per l’allenatore degli scaligeri oltre 140 presenze in azzurro da giocatore. Ma oggi in campo ci sarà poco spazio per i sentimentalismi. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per i loro rispettivi obiettivi. Il Napoli deve vincere per mantenere la testa della classifica e allontanare ancora di più l‘Inter, fermata sul pareggio a Firenze. Il Verona va in cerca di punti salvezza. Missione complicatissima per gli uomini di Pecchia, che in questa stagione hanno vinto solo una volta lontano dal Bentegodi. Ma queste sono sempre match da prendere con le pinze per il Napoli, che mostra sempre una qualche sofferenze con le squadre che riescono a chiudersi bene in difesa.

Dopo il turnover in Coppa Italia, Sarri si riaffida alla formazione base. In difesa torna Albiol al fianco di Koulibaly, con Hisay e Mario Rui sulle fasce. In mezzo solito terzetto con Allan, l’ex Jorginho e Hamsik. Davanti il tridente con Callejon, Mertens e Insigne. Lo spagnolo e il belga non segnano in campionato dal 29 ottobre, match vinto per 3-1 contro il Sassuolo. Pecchia dovrebbe riproporre il 4-4-1-1 al San Paolo. Davanti a Nicolas giocheranno in difesa Ferrari, Hertaux, Caracciolo e Caceres, all’ultimo match in gialloblu prima di passare alla Lazio. Romulo e Verde saranno gli esterni con Buchel-Fossati diga di centrocampo. Bessa sarà il fantasista dietro a al millennial Kean.

Napoli-Verona, come seguire il match in tv

Napoli-Verona, dove vedere la partita. Napoli-Verona verrà trasmessa sia su Sky, al canale Sky Calcio 2, che su Mediaset Premium ai canali Premium Sport e Premium Sport HD. Inoltre, sarà possibile assistere al match anche attraverso i servizi streaming SkyGo e Premium Play. Calcio d’inizio alle ore 15, poi le due squadre andranno in sosta, per riprendere l’attività il 21 gennaio.

All’andata al Bentegodi il Napoli si impose per 3-1. Un autogol di Souprayen, Milik e Ghoulam i marcatori per gli azzurri, prima del rigore nel finale di Pazzini che diede l’esatta dimensione al punteggio. Il Verona non raccoglie punti al San Paolo dal 2004. Le due squadre in quell’occasione si affrontarono in serie B, fu un 2-2. Da allora cinque vittorie consecutive del Napoli, con un 18 reti segnate dagli azzurri e due sole dai veneti. Dopo la sosta il Napoli sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Verona ospiterà al Bentegodi il Crotone. In mezzo ci sarà il calciomercato, che vede più i gialloblu bisognosi di rinforzi. Andrà via Caceres, che nelle ultime settimana era diventato un punto di forza per Pecchia. Vedremo se la Lazio concederà qualche contropartita tecnica per lasciare andare via l’uruguiano ex Juventus. Per il Napoli c’è da risolvere la questione Inglese. L’attaccante del Chievo promesso sposo azzurro, che però non sembra molto convinto di vestire la maglia partenopea già in questo mese di gennaio.