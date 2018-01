Probabili formazioni Lazio-Udinese: chance per Caceres ? Out Lasagna

All’assalto del terzo posto solitario in classifica, la Lazio di Simone Inzaghi riceve al’Olimpico la visita dell’Udinese; fischio d’inizio alle ore 18.

Per il tecnico biancoceleste qualche dubbio di formazione; sicuro assente sarà Ciro Immobile, così come la sua naturale alternativa, l’equadoriano Caicedo. In avanti dunque il punto fermo sarà Luis Alberto, che dovrebbe comporre il tandem offensivo con Felipe Anderson, schierato nell’inconsueto ruolo di centravanti; possibile alternativa al brasiliano è Nani, che dovrebbe comunque partire dalla panchina.

In difesa rientra Radu, che ha scontato il turno di squalifica; qualche dubbio legato alla presenza di De Vrji, dunque potrebbe esordire il neo acquisto Caceres, con Bastos e Wallace comunque a disposizione.

Problemi nel reparto offensivo anche per il grande ex di giornata, Massimo Oddo.

Il tecnico dell’Udinese, infatti, deve fare i conti con l’assenza di Kevin Lasagna, messo ko da una contusione al piede. Al centro dell’attacco bianconero dovrebbe dunque trovare spazio l’argentino Maxi Lopez, con Rodrigo De Paul a sostegno. Sempre out per infortunio Behrami, Adnan e Widmer.

Probabili formazioni Lazio-Udinese

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Felipe Anderson.

Probabile formazione Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Jankto, Pezzella; De Paul; Maxi Lopez.