Probabili formazioni Roma-Sampdoria: Dzeko titolare, Quagliarella dovrebbe esserci

La domenica di Serie A si chiuderà con il remake della sfida di pochi giorni fa tra Roma e Sampdoria, con i padroni di casa che devono tornare alla vittoria per restare agganciati al treno Champions League, mentre i blucerchiati continuano il loro percorso in una stagione da incorniciare alla conquista di un posto in Europa. Diversi dubbi per i tecnici delle due compagini.

Qui Roma : Di Francesco deve decidere se fare rifiatare Kolarov, apparso meno brillante nelle ultime uscite, a vantaggio di Juan Jesus, in una difesa a 4 completata da Florenzi, Manolas e Fazio a protezione di Alisson. A centrocampo recupera De Rossi, che dovrebbe comunque partire dalla panchina, con la conferma dei tre visti a Marassi, Pellegrini, Nainggolan e Strootman. In avanti sicuro solo Dzeko: le altre due maglie sono contese da Schick (favorito) e Gerson da un lato, mentre dall’altro il mister dovrà scegliere uno tra i ristabiliti Perotti e El Shaarawy, con l’argentino in vantaggio, per dare maggiore imprevedibilità alla manovra giallorossa.

Qui Sampdoria: Giampaolo conferma in porta Viviano, in difesa certo del posto sono Bereszynski e Silvestre, mentre Ferrari é insediato da Regini e Strinic da Murru. In mezzo al campo l’infortunio occorso a Praet impone l’impiego di Barreto, accanto a Torreira e Linetty. L’ottimo Gaston Ramirez continuerà ad agire da trequartista, alle spalle di Zapata e di uno tra Caprari, Kownacki e del bomber Quagliarella, il cui impiego é incerto per via dei problemi fisici accusati nella sfida con la Roma di mercoledì, che non dovrebbero comunque impedirgli di disputare almeno una parte di gara.