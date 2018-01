Probabili formazioni Sampdoria-Roma: questa sera allo stadio Marassi sarà di scena il recupero della terza giornata di Serie A tra i blucerchiati ed i giallorossi. La gara fu rinviata l’8 settembre dello scorso anno in seguito alle avverse condizioni meteorologiche, comunicate nella circostanza dalla sede operativa regionale della Protezione Civile ligure.

Di sicuro sarà una gara che promette spettacolo e gol, con entrambe le squadre in piena corsa europea. La Sampdoria, reduce dal successo di domenica scorsa contro la Fiorentina per 3-1, avrà la ghiotta occasione, in caso di successo, per rosicchiare punti proprio ai giallorossi, distanti attualmente sette punti. La Roma, d’altro canto, vincendo questa sera, avrà la chance di portarsi a quota 43 punti, in coabitazione con l’Inter, in piena lotta Champions.

I giallorossi però hanno dimenticato la strada del successo: di fatti risalgono a quaranta giorni fa gli ultimi tre punti acquisiti sul campo dalla troupe di Eusebio Di Francesco. Nelle ultime quattro uscite stagionali si contano due pareggi, contro Sassuolo e Inter, e due sconfitte, contro Juventus ed Atalanta.

Sono 118 i precedenti tra Sampdoria e Roma: i blucerchiati hanno battuto per ben 47 volte i giallorossi, i quali hanno avuto la meglio solo in 38 occasioni, sono 33 invece i pareggi.

A dirigere l’incontro il signor Daniele Orsato della sezione di Schio: ha diretto solamente 16 volte i padroni di casa, con un bilancio piuttosto positivo, frutto di sei vittorie, altrettanti pareggi e appena quattro sconfitte. Sono invece 28 le gare dei giallorossi dirette dal fischietto veneto: anche in questo caso score di tutto rispetto, con 1

dieci vittorie, undici pareggi e sette sconfitte per i capitolini. La curiosità è data dal fatto che Orsato non ha mai diretto una sfida tra Sampdoria e Roma.

Probabili formazioni Sampdoria-Roma: le scelte operate dai due tecnici

Il tecnico doriano, Marco Giampaolo, vuole continuare a fare punti tra le mura amiche: il Marassi è stato espugnato due sole volte su dieci in questa stagione, con Lazio e Sassuolo che nella circostanza risultarono essere corsare a Genova. Rispetto al match di domenica pomeriggio, l’allenatore blucerchiato sarebbe intenzionato ad optare un solo cambio: rientra Zapata che dovrebbe rimpiazzare Kownacki nel tandem offensivo con il redivivo Fabio Quagliarella, sebbene l’attaccante di Castellammare di Stabia sembra non essere al top, proverà a stringere i denti e a scendere regolarmente in campo.

Tra i pali il solito Viviani, linea difensiva composta da Silvestre e Ferrari centrali, Bereszynski e Strinic esterni. A centrocampo Torreira sarà il vertice basso, mentre Linetty e Praet saranno le mezzali. Sulla trequarti Ramirez avrà il compito di servire palle invitanti alle punte doriane.

A tenere banco in casa giallorossa il caso Dzeko, con il bosniaco ad un passo dal Chelsea: tra voci di una possibile partenza già al termine della sfida di questa sera, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, valuta la possibilità di schierare la punta nell’undici titolare. Schick appare evidentemente in vantaggio rispetto a Dzeko, ma fino all’ultimo minuto nulla è escluso. A supportare il centravanti ceco ci saranno Defrel e Nainggolan.

Notizia dell’ultim’ora vuole che Dzeko parta inizialmente dalla panchina, confermando le indiscrezioni di stamani. Alle ore 19 è prevista una riunione tecnica in albergo, sede del ritiro giallorosso, per sciogliere gli ultimi dubbi in merito all’undici che scenderà in campo questa sera al Marassi.

In porta Alisson, quartetto difensivo composto da Manolas e Fazio centrali, con Florenzi e Kolarov terzini. Il trio di centrocampo vede Strootman in posizione più interna, mentre Pellegrini e Gerson fungeranno da mezzali. Non saranno del match De Rossi, Perotti e Gonalons, oltre al lungodegente Karsdorp. El Shaarawy, a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe partire originariamente dalla panchina e probabilmente entrare a gara in corso.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. A disposizione: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodo, Barreto, Caprari, Alvarez, Regini, Verre, Murru, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Defrel, Schick, Nainggolan. A disposizione: Lobont, Skorupski, Juan Jesus, Moreno, Emerson Palmieri, Peres, Nura, Under, Dzeko, El Shaarawy, Antonucci. Allenatore: Eusebio Di Francesco.