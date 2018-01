Roma, Fazio dribbla il mercato: “Vinciamo con l’Inter”

Prova ad esorcizzare il difficile momento della Roma, in campo e fuori, uno dei suoi elementi di spicco, Federico Fazio. Il difensore centrale giallorosso, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dettato la cura per la sua squadra: “La sosta è arrivata nel momento opportuno, dobbiamo ripartire domenica contro l’Inter”. Pensa solo al campo Fazio, che spiega l’ultimo mese della Roma e presenta la sfida di San Siro: “Non vinciamo da qualche partita ma non credo che si tratti di un calo fisico, perché da quel punto di vista abbiamo lavorato sempre allo stesso modo e bene. Dobbiamo correggere gli errori e ripartire, l’importante è trovare una via d’uscita quando le cose non girano nel verso giusto. Domenica sarà una partita difficile, l’Inter non è solo Icardi”.

Alla domanda sul grande ex del big match, Luciano Spalletti, Fazio risponde: “Non posso che parlar bene del mister, ho una gran rispetto per lui e per tutto quello che mi ha insegnato”. Un paragone con Di Francesco, con cui Fazio inizialmente partiva dietro nelle gerarchie della difesa della Roma, salvo poi diventarne un punto fermo: “Ogni allenatore ha i suoi metodi. Con Di Francesco si può parlare di tutto, aiuta a correggere gli errori, lavora bene sulla tattica ed è un gran motivatore. Sulla fase difensiva in particolare lavoriamo da Luglio e siamo effettivamente molto migliorati, salvo le ultime partite, ma torneremo ai nostri standard”. Un commento anche sui reali obiettivi stagionali della Roma: “Dobbiamo ritrovare la strada persa un mese fa, il nostro obiettivo minimo è la Champions, una fantastica competizione che dobbiamo giocare assolutamente”. Infine non poteva mancare una domanda sul personaggio giallorosso del momento, Radja Nainggolan: “Si parla sempre tanto di Radja in chiave mercato, anche la scorsa estate, ma essendo un giocatore forte credo sia normale. Ma nonostante si vociferi sempre di lui vi assicuro che è molto concentrato”.