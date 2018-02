Brozovic, i tifosi contro il croato. L’Inter torna a vincere in campionato dopo 70 giorni. Il sofferto 2-1 con il Bologna restituisce il sorriso a Luciano Spalletti, ma non a tutti i nerazzurri. Marcelo Brozovic è stato protagonista di un siparietto poco piacevole. Al momento del cambio con Rafinha, l‘ex Dinamo Zagabria è stato sonoramente fischiato dal pubblico nerazzurro. Per tutta risposta il numero 77 nerazzurro ha applaudito in maniera apertamente ironica il pubblico interista. Brozovic non ha certamente giocato una buona partita e in quel momento l’Inter stava pareggiando. Quindi le tribune di San Siro avevano più di un motivo per mostrare il loro disappunto verso il centrocampista croato.

Spalletti ha cercato di smorzare i toni a fine partita, anche se il tecnico interista è apparso infastidito da quanto accaduto:”L’allenatore e la società devono far rispettare le regole, non lo punisco io, c’è un regolamento. Chi esce da questo regolamento si autoesclude, non sono io a farlo. Ci vuole buon senso. Marcelo era un po’ nervosetto, ma non mi sembra che abbia voluto irretire il pubblico, rivedrò la sua scena. Lui ha risposto ai fischi applaudendo, forse non c’è polemica”. Lontani, molto lontani i tempi in cui Brozovic era EpicBrozo. Il croato non sta giocando bene, situazione figlia anche della sua mancata partenza verso il Siviglia. Ora sta a Spalletti cercare di recuperarlo, perché per centrare la missione Champions League c’è bisogno di tutti. Anche di Brozovic.

Brozovic, punizione in vista per il croato?

Brozovic, come agirà Spalletti? L’Inter nel prossimo turno di campionato giocherà in trasferta, contro il Genoa. Meglio così. Il pubblico interista avrà modo di far riassorbire l’arrabbiatura verso Brozovic. Nei prossimi giorni toccherà a Spalletti cercare di capire come agire nei confronti del croato. In questa stagione l’ex Dinamo Zagabria aveva cominciato bene, anzi molto bene. Poi un infortunio lo ha fermato sul più bello. Da lì’ in poi l’annata per Brozovic si è messa in salita. Vero è che l’ex Dinamo Zagabria non è il giocatore ideale per giocare come incursore dietro il centravanti. E’ altrettanto vero che Spalletti ha bloccato la sua partenza, quando ormai il Siviglia stava già preparando l’accoglienza per lui.

Segno che l’allenatore interista ha stima verso il croato. Ma anche perché i nerazzurri non avrebbero avuto il tempo per sostituirlo sul mercato. Spalletti ha parlato di un regolamento interno da seguire e di autoesclusioni. Nei prossimi giorni si capirà meglio come l’Inter vorrà comportarsi verso il ribelle Brozovic. Altra macchia di giornata è stato l’infortunio muscolare di Miranda. Nei prossimi giorni si capirà l’entità del problema accusato dall’ex Atletico Madrid. Con l’uscita del brasiliano c’è stata l’occasione per vedere in campo Lisandro Lopez. L’argentino si è ben disimpegnato al fianco di un sempre ottimo Skriniar. Dopo la vittoria con il Bologna ci sarà una settimana più tranquilla per l’Inter. Non troppo però, perché domenica prossima ci sarà da far visita ad un Genoa in buona salute. Chissà se Brozovic sarà in campo, in panchina o in tribuna. Lo scopriremo solo vivendo.