Juventus-Sassuolo punta ad essere il match di maggior interesse della Domenica calcistica di questa 23° giornata del campionato di Serie A TIM 2017/2018. Le due società hanno da sempre dimostrato un ottimo feeling, tanto da rendersi protagoniste di numerosi scambi, e cessioni, in questi ultimi anni. Tra i neroverdi, infatti, attualmente giocano gli ex-bianconeri Matri, Peluso, Lirola (appena ceduto a titolo definito) e il tanto chiacchierato Domenico Berardi, costantemente ad un passo dai bianconeri, senza raggiungere, però, una conclusione definitiva della trattativa.

Il Sassuolo, inoltre, torna a giocare all’Allianz Stadium, dove, ad oggi, non è mai stato in grado di strappare una vittoria ai danni dei bianconeri. Gli emiliani, tra l’altro, non hanno ancora vinto un match in questo 2018, di conseguenza l’occasione contro gli attuali campioni d’italia potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per dare una scossa alla stagione.

La Juventus, invece, torna a giocare nel proprio stadio dopo le due trasferte vittoriose contro il Chievo (vittoria per 2 a o allo Stadio Bentegodi di Verona) ed Atalanta (1 a 0 allo Stadio “Azzurri D’Italia”), con l’obiettivo di ottener l’ennesimo successo, nella gara odierna, per non perdere di vista il Napoli, attuale testa di serie del nostro campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

La Juventus giunge a questa sfida casalinga nel pieno di una vera e propria emergenza nel settore avanzato. Oltre al già infortunato Paulo Dybala, il cui recupero potrebbe addirittura arrivare nella sfida con il Tottenham, si aggiungono i due esterni d’attacco Bernardeschi e Douglas Costa, usciti malconci dalla sfida di Coppa Italia contro i bergamaschi. Al netto di tale situazione, Allegri sarebbe intenzionato a mantenere comunque il suo collaudato 4-3-3, con l’avanzamento di Alex Sandro nel tridente d’attacco qualora l’ex-fiorentina non riuscisse a recuperare. In difesa, invece, Benatia dovrebbe poter godere di un turno di riposo, con l’inserimento di Barzagli al suo posto che ritornerebbe in coppia con Giorgio Chiellini. A completare il reparto, Lichsteiner e Asamoah dovrebbero occupare i loro rispettivi ruoli di terzini. Il centrocampo dovrebbe sostanzialmente essere lo stesso degli ultimi match, con Pjanic, Matuidi e Khedira (quest’ultimo favorito nelle ultime ore a Claudio Marchisio).

Il Sassuolo, invece, non ha particolari dubbi sul suo undici iniziale. In difesa, a causa della squalifica di Goldaniga, Iachini potrebbe opzionare l’inserimento del neo-acquisto Lemos per completare il reparto con Acerbi, Peluso e Lirola. A centrocampo dovrebbe esser confermato il trio composto da Missiroli, Magnanelli e Duncan. In attacco, invece, Babacar e Matri si giocano la possibilità di un posto da titolari nel tridente composto da Berardi e Politano (quest’ultimo mancato “sposo” del Napoli).

FORMAZIONE JUVENTUS (4 – 3 – 3): Buffon, Lichtsteiner, Chiellini, Barzagli, Asaomah, Khedira, Matuidi, Pjanic, Mandzukic, Bernardeschi, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso, Magnenelli, Missiroli, Duncan, Politano, Berardi, Matri. Allenatore: Giuseppe Iachini

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Se siete abbonati Sky ed avrete modo di seguire il match da casa, non dovete far altro che sintonizzare il vostro decoder sul canale SKY CALCIO 1 HD dalle ore 14:45 (canale 251) o, in alternativa, sul canale SKY SPORT 1 HD e SKY SUPERCALCIO HD (canale 206) dalle 14:50. Su smartphone e tablet, invece, tramite l’APP SkyGO.

Per gli abbonati MEDIASET PREMIUM, i canali dove poter seguire il match saranno PREMIUM SPORT (canale 371), PREMIUM SPORT 2 HD (canale 381) e, per i possessori di smartphone e tablet, tramite l’app PREMIUM PLAY, disponibile sia sul PlayStore che sull’Appstore.