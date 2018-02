La Fiorentina ospita la Juventus per l’anticipo della 24esima giornata di Serie A: i bianconeri vogliono vincere per provare a superare il Napoli impegnato domani nella sfida contro la Lazio.

Bernadeschi torna da ex, Simeone grida battaglia. Apre la 24esima giornata una super-sfida tra Fiorentina e Juventus una sfida sentita dalle due formazioni per l’accesa rivalità tra le due tifoserie. Allegri non vuole fermarsi e vuole altri 3 punti importanti per la sfida scudetto contro il Napoli che quest’anno sta mettendo in serie difficoltà i bianconeri. Il tecnico livornese si affida all’ex della sfida Bernadeschi complice anche l’assenza di Douglas Costa e Dybala: l’esterno bianconero torna per la prima volta a Firenze da avversario e l’accoglienza non sarà delle migliori complice il trasferimento del giocatore alla squadra rivale. Il tecnico bianconero confermerà i titolari rinunciando solo a Matuidi alle prese con un infortunio muscolare. Pioli non rinuncia ai suoi titolari e si affida a Simeone che, nell’ultima settimana, ha caricato l’ambiente viola con delle dichiarazioni contro i bianconeri: l’argentino sarà affiancato da Chiesa e Thereau al rientro da titolare dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite.

Dove vedere Fiorentina- Juventus. L’anticipo della 24esima giornata è una delle sfide più ambite di questa giornata di campionato e , le principali reti italiane, mettono a disposizione l’evento per tutti i loro abbonati. La sfida tra Fiorentina e Juventus verrà trasmessa sia dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Calcio 1 HD e Sky Sport 1 HD, che sul digitale terrestre da Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite Sky Go per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset.