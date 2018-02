Giudice Sportivo Serie A: stangata Mazzarri, multate Benevento e Bologna

Giudice Sportivo Serie A, sono state pubblicate in data odierna le decisioni del predetto organo giurisdizionale del calcio, presieduto da Gerardo Mastrandrea.

Nella fattispecie, sono stati squalificati ben otto giocatori per una giornata effettiva; squalificato altresì il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, che invece è stato punito per due giornate effettive.

Tornando ai calciatori espulsi nel corso del match dello scorso weekend, sono stati fermati per un turno Acquah del Torino, Calabria del Milan e Lorenzo Pellegrini della Roma.

Squalificati ler una giornata invece per recidività in ammonizione i calciatori Larangeira dell’Udinese, Nainggolan della Roma, Ramirez della Sampdoria, Rossettini del Genoa e Vicari della Spal.

Lo stesso giudice sportivo ha poi squalificato per due giornate, comminando in aggiunta un’ammenda di 5mila euro, il tecnico del Torino Mazzarri per avere contestato platealmente l’operato arbitrale nel corso dell’ultimo match di campionato contro la Sampdoria.

Per quanto riguarda invece alle sanzioni irrogate alle società, al Benevento è stata comminata un’ammenda di 3.000 euro per lancio di fumogeni e 2.500 euro per avere ritardato l’inizio della gara di domenica sera contro il Napoli di 4 minuti.

Comminata un’ammenda di 3mila euro anche al Bologna perché propri sostenitori hanno esposto nel settore loro dedicato dello stadio Dall’Ara uno striscione offensivo verso la classe arbitrale.