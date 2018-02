Inter-Crotone è l’anticipo serale della ventitreesima giornata di Serie A: si affrontano i nerazzurri, reduci dal deludente pareggio di sette giorni fa contro la Spal, e i rossoblu dell’ex Walter Zenga, reduci dal pareggio interno contro il Cagliari.

La squadra del tecnico Luciano Spalletti ha un rendimento da zona retrocessione: nelle ultime cinque gare ha collezionato solo quattro pareggi ed una sconfitta. Allo stesso modo, il Crotone ha vinto una sola gara delle ultime cinque e lotta con le unghie e con i denti per evitare di essere risucchiata nella zona retrocessione, distante appena due punti, con la Spal pronta ad insidiare il cammino dei calabresi, reduce dal prezioso pareggio interno proprio contro l’Inter, ma occhio anche al Verona, rinato dopo il successo esterno del Franchi contro la Fiorentina e pronto ad inaugurare un’accesa volata per la salvezza diretta.

Obiettivo dell’Inter è non perdere il passo della Lazio terza in classifica e soprattutto agguantare un importante piazzamento in zona Champions che servirà per salvare una stagione deludente sotto tutti i punti di vista.

Sono solo tre i precedenti di Inter-Crotone: si segnalano due successi nerazzurri ed una sconfitta all’Ezio Scida la scorsa stagione, dove gli uomini dell’allora tecnico Stefano Pioli, persero con il risultato di 2-1, in virtù della doppietta di Falcinelli per i padroni di casa e rete di D’Ambrosio.

Nella fattispecie si affronta la squadra che ha siglato più gol di testa in questo campionato, appunto l’Inter, e la squadra che ad oggi non ne ha subito ancora di testa, ossia il Crotone.

A dirigere l’incontro il signor Daniele Orsato della sezione di Schio: sono 26 i precedenti per i nerazzurri, i quali hanno collezionato 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Il fischietto veneto ha arbitrato solo 5 gare dei calabresi, i quali hanno collezionato nella circostanza una vittoria e 4 sconfitte.

Inter-Crotone, dove vedere il match in tv e streaming

Inter-Crotone sarà visibile su piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; la gara verrà trasmessa anche su digitale terrestre Mediaset Premium, al canale Premium Sport.

Per entrambe le piattaforme sarà possibile scaricare la applicazione dedicata per smartphone e tablet, nella fattispecie SkyGo per possessori di abbonamento con l’emittente satellitare in questione ovvero Premium Play per i titolari di relativa tessera per digitale terrestre. Sono disponibili e facilmente scaricabili attraverso i principali market store.