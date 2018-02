Inter, il futuro di Icardi è un rebus : addio a fine stagione ?

La giornata di ieri non ha portato buone notizie all’Inter e ai suoi tifosi. Prima la vittoria della Roma nell’anticipo con l’Udinese, che ha permesso ai giallorossi di Di Francesco di scavalcare gli uomini di Spalletti, e poi la sconfitta patita in casa del Genoa per mano dell’ex eroe del triplete Goran Pandev. La squadra nerazzurra ora deve stare attenta anche alla Lazio, che ha l’occasione di effettuare un altro sorpasso in caso di vittoria nel posticipo con il Verona. A tenere banco in casa Inter, però, oltre alla crisi di risultati, è certamente la situazione legata a capitan Icardi.

Raiola nuovo agente di Icardi ?- L’attaccante argentino è stato assente nelle ultime partite giocate con Crotone, Bologna e Genoa. Ufficialmente per infortunio ma, secondo alcune voci, anche per alcuni dissapori con lo spogliatoio. Icardi, infatti, non avrebbe gradito la voce che vorrebbe Miranda prossimo capitano a discapito suo e, inoltre, il possibile cambio di agente (dalla moglie Wanda Nara a Mino Raiola) avrebbe allargato il distacco tra giocatore e società. Secondo Rai Sport, Raiola sarebbe disposto a fare follie pur di avere Icardi tra i suoi assititi e, in caso l’operazione vada a buon fine, l’agente italo-olandese spingerebbe sicuramente per una cessione a fine anno dell’ex Sampdoria.

Le parole di Ausilio- Il ds Ausilio, ovviamente, ha smentito queste voci, affermando, prima di Inter-Bologna, di essere vicini al rinnovo per Icardi. Verità o strategia ? Quel che è certo è che la telenovela Icardi sarà una delle più bollenti della prossima estate.