Inter, Spalletti: “Se Il Corriere della Sera vuole fare del male ne prendo atto”

Giornata piena i dichiarazioni quella di Luciano Spalletti, tra virgolettati, voci riportate e parziali smentite.

Il tutto a partire da questa mattina,quando il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo nel quale veniva riportato un dialogo del tecnico dell’Inter con alcuni tifosi; tra gli argomenti trattati l’instabilità dell’ambiente interista,il rapporto con Totti, l’impossibilità di competere con la Juventus.

E’ lo stesso Spalletti a fare chiarezza sull’accaduto, parlando con i giornalisti a margine della sfida di Youth League tra Inter e Spartak Mosca: “Mi conoscete, se dei tifosi vengono da me con modi gentili mi fermo a parlare senza problemi, quella sera ne ho incontrati tanti. Non ricordo esattamente cosa ho detto ma se fossero i concetti riportati dal Corriere non ci sarebbe nulla di nuovo, sono argomenti di cui parlo anche abitualmente in conferenza stampa e sui quali mi sono abbondantemente espresso. Che ci siano ad esempio dei paletti finanziari per il nostro mercato credo non sia una novità per nessuno“.

Il tecnico del’Inter non smentisce dunque quanto riportato dal Corriere della Sera, ma il metodo utilizzato per carpire le sue dichiarazioni: “Se si comincia a mettere virgolettati anche per circostanze che non hanno nulla di ufficiale allora vale tutto. Io conosco i giornalisti del Corriere che seguono l’Inter ma questo articolo è firmato da un corrispondente di Torino che non conosco. Rimango un po’ sorpreso, ma se da parte di questa testata c’è la volontà di fare male ne prendo atto e vado avanti“.