Juventus-Atalanta: Burian mette fine alla farsa prima di cominciare

Juventus-Atalanta non si è giocata per le neve e a voler ben guardare è stato un bene per l’Atalanta che sarebbe scesa in campo con una formazione largamente rimaneggiata, schierata per preservare i titolari in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia proprio a Torino contro la Juve.

Per carità legittime sono state le scelte di Gasperini che punta alla grande impresa ma tra i tifosi non sono mancate le perplessità. La formazioni cosi come prevista prevedeva solo Toloi e De Roon titolari, con l’esordio per Melegoni Hass e Rizzo arrivato a gennaio. Una squadra che sarebbe andata incontro a una sconfitta assicurata con la Juve che non avrebbe faticato ad assicurarsi 3 punti preziosi per continuare la rincorsa al Napoli. Meno male che è arrivata la neve grazie a Burian, che non è un giocatore russo o ucraino, bensì la bassa pressione con annesso maltempo proveniente da Nord che ha fatto si che la gara, fosse annullata, forse con troppa fretta dall’arbitro Mariani.

Ovviamente le scelte di formazione spettano al tecnico e non ai tifosi bergamaschi che ora però si trovano a meno 6 dal sesto posto con il recupero da giocare il 14 Marzo (si attende ancora l’ufficialità), e con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledi. Due partite già perse o quasi in partenza e il rischio della pancia vuota aumenta. Fare i conti senza Burian lascia sempre il tempo che trova.