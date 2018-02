Lazio, Inzaghi su Felipe Anderson “Non è stato convocato contro il Napoli, da lui voglio vedere un altro atteggiamento”

La Lazio non sta attraversando un ottimo momento di forma, e la sfida con il Napoli capolista non arriva nel periodo giusto. In settimana, infatti, oltre alla sconfitta con il Genoa di lunedì, in casa biancoceleste ha tenuto banco il caso Felipe Anderson, non convocato dal tecnico Simone Inzaghi per la sfida con la squadra di Sarri :”Non è entrato come speravo nella partita con il Genoa, ma la sconfitta non è colpa sua. Non è sereno e quindi non può darci una mano al momento, per questo ho deciso di farlo allenare a parte in settimana. Quando riacquisirà l’atteggiamento giusto sarà un giocatore molto importante per noi, ci aiuterà a vincere molte partite. Contro il Napoli non l’ho convocato per questo”.

Crisi Lazio e la sfida di sabato- “Con il Napoli sarà durissima, ci giocheremo la partita con una squadra che sta facendo cose incredibili in questa stagione. Nella gara di andata siamo stati sfavoriti dagli infortuni, speriamo vada meglio domani. Per batterli dovremo dare più del 100%, dovremo essere al 150%. Non siamo in crisi, ma la sconfitta con il Genoa non ci aiuta. Dobbiamo mantenere lo spirito giusto, stare tranquilli e giocare come abbiamo fatto fino a prima della pausa. Nessuno si aspettava di vederci così in alto a questo punto”.

Formazione- Lukaku è stato convocato, ha svolto degli allenamenti a parte, ma ora sta meglio. Caceres e Wallace stanno facendo bene, Bastos non è al meglio ma anche lui è convocato. Nani ? È in grande forma, sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Se non giocherà titolare con il Napoli allora lo farà certamente contro la Steaua in Europa League.