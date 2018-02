Milan, Puma nuovo sponsor tecnico. Ecco la possibile maglia rossonera (Foto)

Dal 1° Luglio del 2018 il Milan vestirà Puma. I rossoneri hanno comunicato l’ufficialità sul proprio sito del club sull’accordo con la società tedesca. Dopo una partnership con l’Adidas durata per ben venti lunghi anni, il club rossonero ha deciso di vestire Puma. L’accordo era ormai noto da tempo, infatti, l’Adidas aveva deciso di uscire dal contratto già con un anno di anticipo. L’Amministratore Delegato Marco Fassone si ritiene molto soddisfatto per questo annuncio della partnership con la Puma:”E’ un importantissimo brand a livello internazionale e rispecchia al meglio il piano ambizioso della nostra società, sperando di tagliare traguardi importanti sia dentro che fuori dal campo”. Anche lo Chief Commercial Officer Lorenzo Giorgietti, responsabile dell’area commerciale rossonera, ha ribadito la sua soddisfazione:” La nuova partnership è senza dubbio il brand ideale per accompagnare la squadra nelle prossime stagioni”. L’accordo che il club rossonero ha firmato, ha una durata di 5 anni e rispetto al contratto precedente, percepirà meno denaro. Il contratto con la Puma, infatti, porterà un incasso di circa 15 milioni di euro netti a stagione, ben 5 milioni in meno rispetto al marchio Adidas.

Il marchio Puma è una brand che negli anni è cresciuto tantissimo e ha vestito squadre di club importanti come l’Arsenal, il Borussia Dotmund e non solo. La nostra nazionale, così come Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Ghana, Costa d’Avorio e Camerun. Inoltre, molti giocatori di caratura mondiale vestono Puma, tra cui il Kun Aguero, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Cesc Fabregas, Marco Reus e gli italiani Gigi Buffon e Mario Balotelli.