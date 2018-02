Napoli-Lazio streaming gratis e diretta TV, oggi 10 febbraio 2018

Il big match della 24esima giornata di Serie A è senza dubbio Napoli-Lazio, rispettivamente seconda e terza in classifica. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli-Lazio in streaming live gratis e in diretta TV. Prima, però, vediamo come arrivano le due squadre alla super sfida dello stadio San Paolo (calcio d’inizio alle ore 20,45). Dopo la vittoria della Juventus a Firenze, i padroni di casa hanno bisogno assoluto dei tre punti per tornare in testa al campionato: proveranno a farlo anche grazie alle giocate di Dries Mertens, recuperato dopo la distorsione alla caviglia rimediata nel match di domenica scorsa contro il Benevento; gli uomini di Sarri cercheranno di portare a casa i tre punti anche per Ghoulam, che nell’allenamento di ieri ha rimediato la rottura della rotula, che con ogni probabilità lo terrà fuori fino al termine della stagione.

La Lazio, invece, ha bisogno di fare punti per cercare di allontanare dal terzo posto Inter e Roma, rispettivamente a -2 e -1 anche in virtù dell’inaspettata sconfitta dei biancocelesti contro il Genoa nell’ultimo turno: Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic e lascia a casa Felipe Anderson a seguito della discussione nel post partita contro il Grifone. Nel prossimo paragrafo vi diciamo come e dove vedere Napoli-Lazio in tv e in streaming live gratis.

Dove vedere Napoli-Lazio in diretta TV oggi 10 febbraio 2018

Napoli-Lazio in tv sarà visibile sia sui canali Sky che su quelli Mediaset. Per quanto riguarda l’emittente satellitare la super sfida del San Paolo sarà trasmessa su tre canali: Sky Calcio 1 HD (canale 251) inizierà il pre partita alle ore 20,15, venti minuti più tardi si aprirà la diretta su Sky Supercalcio HD (canale 206) e Sky Sport 1 HD (canale 201). Per quanto concerne Mediaset, invece, Napoli-Lazio sarà trasmessa su due canali: Premium Sport HD (canale 380 del digitale terrestre) e Premium Sport (canale 370 del digitale terrestre), quest’ultimo riservato a tutti coloro che non possiedono un televisore in alta definizione.

Napoli-Lazio streaming live gratis: dove vedere la sfida del San Paolo su pc, smartphone e tablet

Sarà possibile vedere Napoli-Lazio in streaming live gratis attraverso le applicazioni ufficiali di entrambe le emittenti satellitari. Per quanto riguarda Sky il match del San Paolo sarà visibile su pc, smartphone e tablet tramite l’applicazione ufficiale Sky Go, mentre gli abbonati a Mediaset Premium che non potranno seguire la partita da casa potranno utilizzare l’applicazione ufficiale Premium Play, valida anch’essa per tutti i dispositivi mobili. Consigliamo a tutti i tifosi e appassionati di calcio che non possiedono un abbonamento a nessuna delle due piattaforme di farsi prestare per un paio d’ore l’account ufficiale di una delle due app da amici o parenti che potranno vedere Napoli-Lazio in tv. Al contrario, sconsigliamo vivamente di cercare lo streaming Napoli-Lazio sugli ormai noti siti internet o sulle pagine Facebook. Il perché è presto spiegato: queste due azioni sono vietate nella nostra nazione e pertanto se scoperti si rischiano multe e sanzioni salate. Ricordiamo ancora una volta, quindi, che Napoli-Lazio in streaming sarà visibile su Sky Go e su Premium Play.