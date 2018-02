Petizione per licenziare Enrico Varriale dei tifosi della Juventus!

Quando l’esasperazione arriva fino all’impossibile, quando dire la verità fa male, oppure avere liberi pensieri, ecco che scendono in campo i tifosi, coloro che pagano, in bene e in male. Coloro che vogliono sapere e non sapere. E’ partita ufficialmente una petizione da un gruppo di tifosi della Juventus, chiamato Juventus Fans Forum, che hanno fatto lecita richiesta di petizione per licenziare immediatamente lo storico giornalista napoletano Enrico Varriale. Ecco una parte della richiesta dei tifosi bianconeri “Gentile Rai ed Ordine dei Giornalisti, sono anni che, colui che è ritenuto un giornalista, imperversa con deliranti ipotesi di oscuri complotti da parte della Juventus. Noi tifosi juventini siamo stanchi di subire generalizzazioni banali e opinioni che nulla hanno a che vedere con il giornalismo e con la neutralità che un opinionista dovrebbe avere, sopratutto in una emittente pubblica e di Stato come la Rai. L’essere fazioso e l’irriverenza che costui applica nei riguardi del mondo juventino sono ormai divenuti insostenibili. “ Il pezzo continua, con toni elevati, ed alquanto esasperati da parte dei fans bianconeri che definiscono il lavoro di Varriale come “terrorismo mediatico“. E termina con una dura motivazione “per questi motivi a nome di tutti i tifosi della Juventus, esausti del personaggio chiediamo con questa petizione il licenziamento immediato da tutte le trasmissioni della Rai e la radiazione immediata dall’ordine dei giornalisti di Enrico Varriale“! Ricordiamo che tra i tanti storici giornalisti uno a pagare è stato Maurizio Pistocchi, storico volto sportivo Mediaset. Ci sembra strano, che i “giornalisti” faziosi-juventini di Sky come la D’Amico, o mezza squadra bianconera, è ancora lì.