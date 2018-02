Si chiude oggi la 24esima giornata di Serie A con il posticipo tra Roma e Benevento: i giallorossi vogliono restare aggrappati alla zona Champions mentre i campani vogliono punti per arrivare la salvezza.

Roma per la Champions, Benevento per la salvezza. Si chiude oggi la 24esima giornata di Serie A con il posticipo tra Roma e Benevento che si giocano 3 punti per obiettivi differenti: i giallorossi vogliono restare attaccati alla zona Champions mentre il Benevento vuole provare il miracolo salvezza. Di Francesco dovrà far a meno di due giocatori importanti per la sua Roma: Naingollan e Pellegrini non ci saranno per squalifica e si affiderà a Strootman e Gerson complice anche le assenze per infortunio di Gonalons e De Rossi. In attacco spazio ai titolari con El Shaarawy, Perotti e Under a supporto dell’unica punta Dzeko. Il Benevento vuole la salvezza e si affiderà ai nuovi acquisti arrivati nel mercato di riparazione di Gennaio: spazio a Sandro, Guihlerme e Memushaj che supporteranno l’unica punta Coda che, dopo le ottime prestazioni, si è guadagnato il posto da titolare.

Dove vedere Roma-Benevento. Il posticipo offrirà uno spettacolo imperdibili per tutti gli amanti del calcio e, sia Sky che Premium, seguiranno l’evento nei loro canali dedicati al mondo dello sport. Sky offrirà ai loro abbonati la possibilità di vedere Roma-Benevento in diretta su Sky Sport HD ( Canale 201) e su Sky Calcio 1 ( Canale 251) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Daniele Adani. Anche Premium seguirà l’evento sul canale Premium Sport HD con la telecronaca di Giampaolo Gherarducci e il commento tecnico di Massimo Paganin. Inoltre, entrambe le piattaforme, offrono ai loro abbonati la possibilità di guardare il match sulle app di Sky Go e Premium Play.