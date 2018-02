Squadra remissiva, incapace di reagire al gol subito e priva di un’idea di gioco. Queste sono state le sensazioni che ha dato ieri la Roma durante la partita, poi malamente persa per 0-2, contro il Milan. La sconfitta contro i rossoneri, che ha fatto precipitare i giallorossi fuori dalla zona Champions, non è andata giù al numero uno James Pallotta, che non ha gradito l’atteggiamento mostrato dalla squadra nell’arco dei novanta minuti.

Sul banco degli imputati c’è Eusebio Di Francesco, che non è ancora riuscito a ridare ai suoi giocatori quell’identità di gioco mostrata nella prima parte di questa stagione e smarrita ad inizio dicembre. Il futuro del tecnico è improvvisamente in bilico e, come riporta calciomercato.it, oggi Monchi atterrerà negli Stati Uniti per un vertice con Pallotta. L’incontro era fissato da tempo, precisiamolo, ma la sconfitta di ieri potrebbe portare nuovi temi di discussione. Per ora, però, sembra difficile pensare ad un esonero in corsa, anche perché sia il presidente, sia Monchi, hanno sempre avuto fiducia in Di Francesco e in Baldini, che lo consigliò per il dopo-Spalletti. La Roma, comunque, dovrà trovare la forza di reagire il momento, perché tra due settimane c’è il ritorno con lo Shakhtar e in campionato è ancora tutto aperto.