Roma, parla Dzeko: “Lusingato dal Chelsea, ma qui sono a casa”

A mercato chiuso, Edin Dzeko si è potuto finalmente esprimere in maniera libera sul mese trascorso, che lo ha visto virtualmente lontano da Roma. L’attaccante giallorosso ha rilasciato un’intervista al portale bosniaco Klix.ba, in cui ha spiegato quanto successo nelle ultime settimane: “Le trattative col Chelsea sono state reali e io sono stato molto felice del loro corteggiamento, ma è anche vero che si è speculato tanto sull’argomento, ho sentito tante falsità“. Nonostante tutto, Dzeko è soddisfatto di essere rimasto alla Roma: ” Sono state dette tante cose, ma quel che conta è che io ora sia qui. Roma è una parte importante della mia vita, sin da quando sono arrivato, sono stato accolto in un modo davvero incredibile. Inoltre lego a questa città momenti memorabili della mia vita privata, come la nascita dei miei due figli”. Una vera a propria dichiarazione d’amore per la città eterna e per i colori giallorossi quella di Dzeko: ” Roma è diventata parte della mia vita e lo sarà per sempre”.

Adesso, mercato a parte, la Roma deve riprendere il cammino in campionato: “Non vinciamo da tanto e ci fa molto male. Stiamo lavorando sodo per ritornare sui nostri livelli. Sono certo che questo momento sia stato solo una parentesi negativa e che torneremo subito a vincere”.