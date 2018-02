Napoli – Lazio 4-1 nell’anticipo della 24.a giornata di Serie A. Primo tempo sfortunato per la squadra di casa che è subito andata in svantaggio con il gol realizzato al 3‘ da parte di Stefan De Virj. Lazio che ha dominato l’intera frazione di gioco lasciando ai padroni di casa poche occasioni, complice la stazza dei giocatori allenati da Filippo Inzaghi e le incursioni solitarie del solito Milinkovic Savic. Il Napoli ha trovato il gol del pareggio al 43′ con Callejon su un passaggio molto preciso da parte di Jorginho.

Partita molto difficile sopratutto dal punto di vista tattico e psicologico dove il nervosismo non si è fatto mancare. E’ stato proprio quest ultimo che ha portato all’espulsione dal campo di gioco del tecnico Maurizio Sarri per proteste su un fallo da parte di Milinkovic Savic.

Ripresa del secondo tempo alquanto adrenalinica. Zielinski unico cambio per il Napoli che prende il posto di uno stanco Hamsik. I partenopei ritrovano subito la mentalità giusta mettendo in difficoltà gli avversari e riuscendo ad ottenere il gol del vantaggio 2-1 al 54‘ con autogol di Wallance su cross in aria di rigore da parte di Callejon e ancora dopo pochissimi minuti il gol del 3-1 al 56‘ con Rui su tiro inaspettato dalla distanza. Napoli che tuttavia non riesce a contenersi nemmeno per un minuto spinto dalle triangolazioni di un affamato Insigne e dai recuperi di Allan. Il gioco diventa asfissiante e gli azzurri la chiudono definitivamente al 73‘ con Dries Mertens su splendido assist da parte del polacco Zielinski.

Il Carnevale a Napoli è appena cominciato e la lotta per lo scudetto è ancora aperta.