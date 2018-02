Dopo la vittoria della Juventus ottenuta in Coppa Italia contro l’Atalanta, gli internauti hanno scovato un post relativo all’esultanza di uno degli allenatori della nostra Serie A per la vittoria dei bianconeri. Si tratta dell’allenatore della SPAL Leonardo Semplici che dopo il match avrebbe twittato: “Vinti i primi 90′. Ora testa al campionato.” Un tweet che non è passato di certo inosservato e che ha fatto il giro del web, ma che poche ore dopo è stato rimosso dalla piattaforma online. Infatti, lo stesso post è riapparso in seguito ma con il nome del vero autore del tweet ovvero Mattia De Sciglio, che si complimentava con la squadra in merito al successo ottenuto sul difficile campo atalantino. E’ apparso fin da subito quantomeno strano che un allenatore come Semplici avesse commentato in quel modo una partita della Juventus, in virtù anche del fatto per cui il tecnico della SPAL si è da sempre dichiarato tifoso della Fiorentina. Il ruolo dei social media è molto complicato, data la vastità di account Twitter da seguire e può capitare di commettere degli errori del genere ai quali si è cerca immediatamente di rimediare, ma che però non sfuggono agli occhi attenti degli internauti che hanno condiviso il post facendolo divenire in breve tempo virale. Spiace per Semplici, il quale è stato vittima di questo fraintendimento e che è stato oggetto di parecchie critiche nei suoi confronti da parte di tifosi ed ultrà fin troppo accesi.