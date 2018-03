De Zerbi vuole il rinvio di Fiorentina-Benevento: “Non si può giocare in un momento così tragico”

L’allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, vorrebbe il rinvio della partita in programma domenica alle ore 12.30, contro una Fiorentina ancora incredula e straziata per la morte improvvisa del suo capitano Davide Astori. L’ambiente viola, ieri, ha salutato per l’ultima volta una persona corretta e ben voluta non solo dal calcio italiano ma da tutto il mondo dello sport.

E’ancora sconvolto anche il tecnico dei sanniti che senza troppi giri di parole ha rilasciato dichiarazioni importanti a due giorni dal match del Franchi: “Davide faceva parte del nostro mondo, per noi è come aver perso un giocatore del Benevento; ricominciare a giocare dopo tutto quello che è successo, è difficile per ogni squadra, ma secondo me per la Fiorentina sarà ancora più pesante, per quanto mi riguarda è stata un’impresa preparare la mia squadra a questa partita, e non so se ho svolto bene il mio lavoro. Se la Lega Calcio, riterrà opportuno rinviarla, noi saremmo d’accordo, non si può giocare in questo clima così surreale, ma se si dovesse prendere una decisione diversa, la rispetteremo, facendo il nostro dovere, onorando l’impegno fino al novantesimo, ma immaginiamo già, che stadio troveremo, sicuramente con un pubblico che ha ancora tantissimo dolore e incredulità dentro di se, che sarà difficile cancellare.”

Difficilmente la richiesta di De Zerbi sarà accolta. E’ altrettanto vero però che, domenica, al Franchi le condizioni non saranno certo ideale per giocare una partita di calcio a pochi giorni dalla morte del capitano viola.