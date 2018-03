Infortunio Chiellini, problema muscolare contro la Spal. Non è stata una delle migliori serate della storia recente della Juventus. Il pareggio a reti bianche che potrebbe consentire un riavvicinamento del Napoli, poi anche lo stop per Chiellini. Nei minuti finali di Spal-Juventus il difensore bianconero ha lasciato il campo, sostituito da Barzagli. Un imprevisto che al 99% farà saltare la Nazionale al roccioso difensore. C’è apprensione in casa bianconera per le condizioni di Chiellini, di gran lunga il miglior difensore della Juventus. Dopo la sosta i bianconeri giocheranno prima con il Milan e poi con il Real Madrid. Due impegni ravvicinati di fondamentale importanza. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema muscolare per Chiellini. Un problema che potrebbe essere non secondario per Allegri. Soprattutto perché il 3 aprile contro il Real Madrid è già sicura l’assenza di Benatia, squalificato.

Infortunio Chiellini, il difensore salta la Nazionale. Aveva dato la sua disponibilità a giocare contro Inghilterra e Argentina. Chiellini sarebbe stato uno dei trade-union tra il vecchio e il nuovo dell’Italia del calcio. Il problema muscolare che lo ha colpito contro la Spal lo priverà, quasi certamente, di giocare con la maglia dell’Italia. Di Biagio ha già convocato Angelo Ogbonna al suo posto. Uno stop spiacevole per Chiellini, che voleva giocare di nuovo a Wembley dopo l’impresa della Juventus con il Tottenham. A 34 anni deve cercare di preservare il fisico dai non pochi problemi fisici che lo colpiscono. Come per Buffon sarebbe un peccato che Italia-Svezia sia stata l’ultima in azzurro per il gladiatore Chiellini. Ma non sarà così, ne siamo certi.

Infortunio Chiellini, Juve in riserva con la Spal

Infortunio Chiellini, un pareggio che Allegri forse si aspettava. E’ stato un periodo intensissimo per la Juventus, con pochi cambi e poca possibilità per Allegri di turnare gli uomini. Il match con la Spal è stato lo specchio di quanta fatica abbia fatto la Juventus negli ultimi due mesi. Campionato, Coppa Italia e Champions League, i bianconeri sono rimasti in corsa su tutti i fronti. Spendendo però tantissime energie e lasciando qualche uomo per strada. Cuadrado e Bernardeschi sono alternative che spesso hanno dato una mano alla Juventus dalla panchina. Pjanic è insostitubile, anche se il bosniaco salterà l’andata con il Real Madrid. Non un problema da poco per Allegri.

Infortunio Chiellini, le soluzioni per Allegri. Non è solo il leader difensivo della Juventus, ma anche un giocatore unico nella rosa bianconera. Chiellini è l’unico centrale bianconero mancino. Con Benatia sta giocando una stagione di altissimo livello, non è un caso che la Juventus non subisce gol in campionato da dieci partite. Chiellini è anche un giocatore da gestire, per l’età e per una certa fragilità muscolare. Allegri spera di poterlo avere già contro il Milan, ma senza correre nessun rischio. Perché contro Cristiano Ronaldo e soci c’è bisogno del miglior Chiellini. A tutti i costi.