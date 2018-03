Allegri, emergenza difesa in vista di Milan-Real Madrid. Non ci volevano proprio. Gli stop di Alex Sandro e Chiellini sembrano essere un intoppo non da poco per la Juventus. Dopo la sosta i bianconeri sono attesi da un autentico tour de force in cui si giocheranno tutto. Chiellini sta meglio, il problema muscolare accusato nel finale di Spal-Juve non così grave. Il 34enne difensore però potrebbe essere tenuto a riposo con il Milan, per poi giocare in Champions League contro il Real Madrid. Anche perché contro gli spagnoli mancherà Benatia, squalificato. Più complicata la situazione di Alex Sandro. Il brasiliano ha lasciato il ritiro della propria nazionale, per far ritorno a Torino. L’ex Porto verrà ora verificato dallo staff medico juventino. Si teme una lesione muscolare, che potrebbe tenere Alex Sandro lontano dai campi per almeno 2-3 settimane.

Allegri dovrà dare quindi fondo a tutta la profondità della rosa bianconera. In questa situazione diventa fondamentale Barzagli. Il veterano bianconero, 37 anni il prossimo 8 maggio, potrebbe giocare sia contro il Milan che contro il Real Madrid. Insieme a lui ci potrebbe essere spazio anche per Rugani. L’ex Empoli è aggregato con l’Italia di Di Biagio, ma sarebbe pronto a scendere in campo. Per la sostituzione di Alex Sandro c’è sempre pronto Asamoah. Per il ruolo di terzino sinistro ci sarebbe anche De Sciglio. Anche se Allegri non ha mai schierato l’ex milanista in quel ruolo in questa stagione. Si vedrà.

Alex Sandro, problema doppio per Allegri

L’infortunio, più o meno grave, di Alex Sandro complica i piani di Allegri anche per l’attacco della Juventus. Con il perdurare delle assenze di Cuadrado e Bernardeschi, l’ex Porto era diventato una preziosa alternativa per gli esterni d’attacco. Reparto in cui sono rimasti solo Douglas Costa e Mandzukic. Il croato è in un periodo di involuzione e non sta dando il solito apporto in fase offensiva. Il brasiliano sembra essere l’arma in più in questo momento della stagione juventina, ma anche lui ha bisogno di tirare il fiato.

Allegri dovrà dar fondo a tutta la sua abilità di stratega per mettere in campo formazioni sempre competitive che tengano conto anche dello sforzo psicofisico. Con il Real Madrid saranno assenti per squalifica Benatia e Pjanic, che quindi poi saranno più freschi per il match contro il Benevento e il ritorno al Bernabeu. Dal prossimo turno di campionato non ci sarà più margine di errore per la Juventus. Una marcia che porterà allo scontro diretto con il Napoli del 22 aprile, all’Allianz Stadium. Un mese di aprile quanto mai decisivo per Allegri, che si gioca tutto in un mese. La fortuna non sta dando una mano ai bianconeri, soprattutto sul capitolo infortuni. Ma una squadra che vuole vincere tutto deve mettere in conto anche gli imprevisti. La rosa della Juventus permette di sopperire ad ogni tipo di guaio. Certo Allegri di augura che gli infortuni diano una tregua ai bianconeri. Altrimenti il sogno triplete sarà arduo da conquistare. Molto arduo.