Juventus, Cuadrado torna ad allenarsi. Obiettivo rientro nel big match contro il Napoli

L’infermeria bianconera si svuota e, in vista di un finale di stagione che si preannuncia molto intenso, è di certo una buna notizia per Massimiliano Allegri. L’ultimo in ordine temporale ad aggiungersi di nuovo al gruppo a disposizione del tecnico bianconero è stato Juan Cuadrado.

Il colombiano non scende in campo dallo scorso 23 dicembre, quando la Juventus sconfisse di misura la Roma allo Stadium; da li’ in poi per l’ex Fiorentina è iniziato un calvario fatto prima ti tentativi, infruttuosi, di terapie conservative, fino alla decisione del’intervento chirurgico effettuato in Germania a inizio anno con la speranza di mettersi alle spalle, definitivamente, la pubalgia; negli ultimi tre mesi Cuadrado ha saltato complessivamente sedici partite, distribuite tra Campionato, Coppa Italia e Champions League.

Nella giornata di ieri Cuadrado è sceso in campo a Vinovo ed ha svolto gran parte dell’allenamento insieme ai suoi compagni; ancora non è stata fissata una data certa per il suo rientro in campo ma è facile ipotizzare che Allegri decida di reinserirlo in squadra progressivamente, proprio per evitare possibili ricadute.

Un rientro, quello dell’esterno finalizzato, oltre che al finale di stagione juventino, anche al prossimo Mondiale di Russia, al quale Cuadrado dovrebbe prendere parte insieme alla sua Nazionale, la Colombia.