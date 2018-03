Juventus-Milan in diretta tv, dove vedere la partita in streaming oggi 31 marzo

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN IN DIRETTA TV E INFORMAZIONI SULLO STREAMING- Dopo la pausa dovuta agli impegni delle nazionali Juventus e Milan si affrontano nel turno pre-pasquale, nel posticipo della 30.a giornata del campionato di Serie A. Per i bianconeri sarà una partita delicata per molti aspetti: la lotta per lo Scudetto è arrivata ad uno snodo cruciale e vincendo il Napoli si staccherebbe a -4 in classifica. Inoltre martedì prossimo ci sarà la super sfida contro il Real Madrid nei quarti di Champions League ed alcune delle scelte di formazione potrebbero tenerne conto. Per i rossoneri è una gara altrettanto importante in ottica quarto posto: quella di stasera insieme al recupero del derby il 4 aprile diranno molto sulle reali chance della squadra di Gattuso di partecipare alla prossima Champions. Si tratta certamente del match di cartello dell’intera giornata, perciò scopriamo dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e come seguirla in streaming.

Juventus-Milan in diretta tv, dove vedere la partita: il programma di Sky e Premium

Quella tra Juventus e Milan è una grande classica del calcio italiano, la partita tra le due squadre più titolate d’Italia, che fino a qualche stagione fa spesso risultava decisiva per trofei nazionali ed internazionali. La sfida dell’Allianz Stadium potrebbe essere influenzata dai tanti giocatori tornati da pochi giorni dalle proprie selezioni nazionali, ma entrambi gli allenatori stanno riflettendo su come schierare la squadra migliore (clicca sul link per scoprire le probabili formazioni). Juventus-Milan sarà visibile in diretta tv attraverso le due piattaforme in abbonamento, Sky e Mediaset Premium. Il posticipo della 30.a giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà trasmesso sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 1 e Sky Super Calcio (per quanto riguarda la pay-tv satellitare), mentre su quella digitale il canale dove vedere la partita è Premium Sport.

Dove vedere Juventus-Milan in streaming: tutte le possibilità

Se questa sera non potrete essere comodamente davanti alla tv per guardare il match non preoccupatevi. Le due piattaforme mettono a disposizione il loro servizio per vedere Juventus-Milan in streaming: grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play, infatti, gli abbonati potranno gratuitamente seguire l’evento da pc, smartphone o tablet. L’ultima opzione per chi non avesse contratti di abbonamento è quella di seguire Juve-Milan su Now Tv, l’internet tv di Sky, acquistando il pacchetto ‘Sport’ giornaliero a 6,99 euro.

Per seguire la cronaca live di Juve-Milan cliccate sul link.