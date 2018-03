Bonucci, rischio giallo all’Allianz Stadium. Inutile girarci intorno gli occhi di tutti saranno puntati soprattutto su di lui. Leonardo Bonucci torna da avversario a Torino contro la Juventus. 7 anni in bianconero, con 6 scudetti vinti, non si cancellano tanto in fretta. Il capitano del Milan però non dovrà fare i conti con le tante emozioni, ma anche con il pericolo giallo. Bonucci è in diffida, un’ammonizione contro la Juventus gli farebbe saltare il derby contro l‘Inter del 4 aprile. Un problema in più da gestire per Gattuso che sa di giocarsi quasi tutto in pochi giorni. La coppia Bonucci-Romagnoli è stato il vero punto di forza negli ultimi mesi del Milan. Contro il Chievo l’assenza dell’ex romanista ha pesato, infatti Donnarumma ha subito due gol. Fatto che non accadeva dal 23 dicembre. Zapata e Musacchio non garantiscono la stessa affidabilità della nuova coppia d’acciaio rossonera.

Non solo Bonucci è a rischio per Milan-Inter del 4 aprile. Anche Lucas Biglia infatti è in diffida. L’ex Lazio è reduce dal doppio impegno dell’Argentina contro Italia e Spagna. Difficile pensare che Gattuso si privi del suo regista, visto che il numero 21 rossonero è il fulcro della manovra milanista. Attenzione ai cartellini dunque, massima attenzione. Anche nella Juventus c’è un diffidato eccellente: Gonzalo Higuain. Un’ammonizione per l’argentino però sarebbe molto meno grave, visto che i bianconeri affrontano il Benevento nel prossimo turno di campionato. Anzi il Pipita potrebbe approfittarne per riposarsi in vista del ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Una sfida nella sfida quella tra Bonucci e Higuain. I due si sono anche incrociati nella recente Argentina-Italia. All’andata l’argentino segnò una doppietta, mentre Bonucci era in tribuna per squalifica. Una sorte che il capitano del Milan vuole evitare per il prossimo derby. Assolutamente.

Bonucci, la prima da nemico contro la Juventus

90 minuti che saranno carichi di emozioni. Dopo 7 anni Bonucci torna a Torino da avversario. L’accoglienza non sarà delle migliori per il capitano del Milan. I tifosi della Juventus lo hanno bollato come traditore fin dal giorno del suo addio. Bonucci ha lasciato la Juventus per sua volontà, ma l’affare lo hanno fatto un po’ tutti. Il giocatore, dopo i contrasti con Allegri, aveva bisogno di cambiare aria. La Juventus ha incassato un’ottima cifra, 40 milioni di euro, per un difensore di 30 anni. Il Milan, dopo i primi mesi difficili, ha trovato il leader per il nuovo corso. Gattuso ha trovato un’ottima intesa con con Bonucci. Un po’ come successe con Antonio Conte.

Il Milan si affida anche a Bonucci per cercare di uscire con un risultato positivo dall’Allianz Stadium. Da quando si gioca nel nuovo impianto i rossoneri hanno raccolto solo sconfitte. Sei anni di bocconi amari che confermano ulteriormente la superiorità juventina delle ultime stagioni. L’ultima vittoria del Milan a Torino è firmata proprio da Rino Gattuso. L’allora capitano del Milan firmò il successo con una “ciofeca” che beffò Buffon. Ora il capitano è Bonucci, che sogna lo sgambetto ai suoi ex compagni. Le due squadre scenderanno in campo conoscendo i risultati delle rispettive avversarie. Un vantaggio, ma anche una pressione. Al di là di quello che succederà nel pomeriggio le due squadre sanno già di non poter sbagliare. Lo sprint finale è lanciato, ogni errore può essere pagato a carissimo prezzo. Juventus-Milan, la prima di Bonucci come nemico dei bianconeri. Ma questa sfida dirà molto, ma molto di più. Il campionato avrà gli occhi su di loro. Tutto il campionato.