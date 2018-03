Lazio-Juventus, Inzaghi ancora bestia nera per Allegri? Si sono già incontrati due volte in stagione e hanno sempre vinto i biancocelesti. Battere i bianconeri non è facile, due volte nella stessa annata lo è ancora di più. Simone Inzaghi ci è riuscito, prima in Supercoppa Italiana e poi in campionato. Oggi alle 18 all’Olimpico si gioca uno dei tre anticipi della 27esima giornata di campionato. Lazio affaticata dalla Coppa Italia contro una Juventus incerottata, ma conta solo vincere. Biancocelesti per la Champions League, bianconeri per lo scudetto. Allegri ha conquistato la quarta finale consecutiva di Coppa Italia, obiettivo fallito da Inzaghi. Tanti gli incroci del match. Immobile, “napoletano” ex bianconero che ha già fatto tanto male alla Juventus. Lo stesso Simone Inzaghi, tra i papabili per il dopo Allegri. Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio del prossimo calciomercato per Marotta e Paratici.

Lazio-Juventus, bivio scudetto. Alle 18 c’è il confronto dell’Olimpico, alle 20:45 Napoli-Roma. Un sabato che potrebbe dare un’indicazione molto importante per la lotta scudetto. Azzurri e bianconeri si giocano lo scudetto punto a punto. Per la lotta Champions League c’è anche l’Inter, attesa domani dal derby contro il Milan. Lì c’è più margine, perché ci sono più squadre in lotta. Senza dimenticare una Sampdoria che potrebbe diventare un’ulteriore pretendente ad un posto tra le prime quattro. Inzaghi e Allegri sanno di non poter sbagliare, anche se hanno diversi problemi a cui far fronte.

Lazio-Juventus, come seguire il match in tv

Lazio-Juventus, diretta su Sky e Mediaset Premium. La 27esima giornata del campionato di serie A si aprirà oggi alle 15 con Spal-Bologna. Alle 18 c’è poi il confronto dell’Olimpico. Lazio-Juventus sarà trasmessa sia sulla piattaforma satellitare Sky, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, che su Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Marusic, giocherà Basta al suo posto. In difesa Wallace dovrebbe essere preferito a Bastos. In avanti Felipe Anderson dovrebbe giocare dal primo minuto, al posto di un affaticato Luis Alberto. Tanti assenti per Allegri. Il tecnico bianconero deve fare a meno di Cuadrado, Higuain, De Sciglio, Bernardeschi. Si deve pensare anche al Tottenham, quindi turnover anche con la Lazio. In difesa probabile turno di riposo per Chiellini, con Barzagli al suo posto. A centrocampo torna Khedira, con Pjanic-Matuidi al suo fianco. Davanti c’è Dybala dal primo minuto. L’argentino torna titolare dopo quasi due mesi, non lo è da Cagliari-Juventus del 6 gennaio scorso. Ai lati dell’ex Palermo il duo brasiliano Douglas Costa-Alex Sandro.

Lazio-Juventus, le info per lo streaming

Lazio-Juventus, come seguire il match su internet. L’incontro dell’Olimpico potrà essere seguito anche in streaming con i servizi SkyGo e Premium Play. In campionato i biancocelesti non battono i bianconeri all’Olimpico dal 6 dicembre 2003. Un 2-0 firmato da Corradi e Fiore. L’ultimo pareggio tre le due squadre è datato 17 dicembre 2005. Un 1-1 firmato dalle reti di Rocchi e Trezeguet. Molto più fresca l’ultima vittoria della Juventus. E’ quella della passata stagione, un 1-0 firmato da Khedira.