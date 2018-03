Dopo le partite con il Napoli e la Sampdoria, sembra essere tornata la pace tra Marcelo Brozovic e l’Inter, stretti da un legame spesso altalenante.

Marcelo Brozovic e Inter, pace fatta.

Arrivato nella squadra dell’Inter nel gennaio 2015, Marcelo Brozovic è spesso stato criticato per l’atteggiamento in campo, invece oggi sembra essere pronto a stabilire una nuova pace con la squadra e la tifoseria dell’Inter.

Il calcio alla panchina nella partita Inter – Crotone e le voci di mercato che volevano il calciatore nerazzurro vicino alla cessione al Siviglia, hanno portato Marcelo Brozovic allo scontro con i tifosi nella partita giocata con il Bologna. Sul punteggio di 1 a 1 con il Bologna, infatti, l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti aveva chiamato la sostituzione del centrocampista nerazzurro che, sommerso di fischi, aveva risposto con un applauso ironico rivolto al pubblico.

Un gesto che sembrava essere irreparabile, sottolineato dalle parole dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, che aveva affermato “dovrò rivedere il suo gesto. Ad ogni modo, noi abbiamo un regolamento e chi esce da questo regolamento si autoesclude, non sono io a farlo. Marcelo era un po’ nervosetto, però non mi sembra che abbia voluto irretire il pubblico”, e dalla multa della società, e che adesso sembra essere ormai molto lontano.

Dopo le scuse del calciatore nerazzurro, Luciano Spalletti ha deciso di provare a fare tornare la pace tra Marcelo Brozovic e l’Inter schierando il centrocampista titolare nella partita con il Napoli. Una scelta discussa proprio per l’atteggiamento del calciatore dell’Inter che, però, ha ripagato a pieno la fiducia del suo allenatore. Nella partita giocata con il Napoli, infatti, il centrocampista è stato il migliore della squadra dell’Inter, mettendo in campo classe e tecnica.

Partita ripetuta anche con la Sampdoria, dove Marcelo Brozovic ha mostrato, ancora una volta, di essere un grande centrocampista e di poter essere fondamentale per il centrocampo dell’Inter, ridisegnato dall’allenatore Luciano Spalletti.

Il nuovo atteggiamento.

Marcelo Brozovic è stato fondamentale nella partita giocata con Napoli e Sampdoria, concluse con uno 0 a 0 e uno 0 a 5 per l’Inter. Dopo la doppietta con il Benevento all’andata, le partite e le giocate altalenanti, i fischi dei tifosi nella sostituzione con il Bologna, la panchina e le voci di mercato, il centrocampista dell’Inter è un giocatore nuovo. Ha, infatti, fornito tre assist ed è diventato fondamentale per il centrocampo nerazzurro.

È però soprattutto il nuovo atteggiamento del centrocampista ad aver stupito i tifosi dell’Inter. Puntuale nelle giocate nelle partite con Napoli e Sampdoria, Marcelo Brozovic, atteso per oggi insieme al compagno di Nazionale Ivan Perisic, si è presentato ieri alla Pinetina, per cominciare l’allenamento con la squadra dell’Inter.

Liberati da Zlatko Dalic, allenatore della Croazia, Ivan Perisic e Marcelo Brozovic erano, infatti, attesi al Suning Training Centre solo per oggi. Il centrocampista dell’Inter ha però sorpreso tutti arrivando ad Appiano Gentile ieri e, dopo l’allenamento, il numero 77 si è intrattenuto con i tifosi.

Un nuovo atteggiamento di Marcelo Brozovic, apprezzato e osservato dai tifosi e dall’allenatore Luciano Spalletti, che potrebbe aver trovato un nuovo giocatore per il centrocampo dell’Inter.