Probabili formazioni Bologna-Roma: nei rossoblù debutta Santurro, dubbi in attacco per DiFra

Bologna-Roma apre la trentesima giornata di Serie A: al Dall’Ara (calcio d’inizio ore 12,30) si preannuncia una sfida molto interessante e ricca di spunti. I padroni di casa, nonostante la posizione di classifica tranquilla, vogliono regalare una vittoria ai propri tifosi, dopo il buonissimo pareggio nella sfida contro la Lazio, disputata prima della sosta per le nazionali. Roberto Donadoni è costretto a far debuttare il terzo portiere Santurro, viste le defezioni di Mirante (squalifica) e Da Costa (infortunio), mentre in attacco torna il tridente composto da Verdi-Destro-Palacio. La Roma ha bisogno assoluto dei tre punti per provare a blindare il terzo posto in classifica: Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno di Cengiz Under e Lorenzo Pellegrini, ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto nel reparto offensivo, dove Gerson, Perotti ed El Shaarawy si giocano due maglie. Nel prossimo paragrafo vediamo nel dettaglio le probabili formazioni di Bologna-Roma.

Probabili formazioni Bologna-Roma: le scelte di Donadoni e Di Francesco

Probabili formazioni Bologna-Roma, gli undici di Donadoni- Sarà il 4-3-3 il modulo utilizzato dal tecnico rossoblù. Santurro in porta, davanti a lui la linea difensiva sarà composta da Torosidis a destra, Gonzalez ed Helander al centro, Masina a sinistra. I tre di centrocampo saranno, con ogni probabilità, Poli (recuperato e in vantaggio su Donsah), Pulgar e Dzemaili. Il tridente d’attacco sarà composto da Simone Verdi a destra, l’ex di turno Mattia Destro centravanti e Palacio largo a sinistra. Panchina per Federico Di Francesco, figlio del tecnico giallorosso.

Probabili formazioni Bologna-Roma, gli undici di Di Francesco- Pochissimo turnover in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Questa è la scelta, salvo sorprese dell’ultimo minuto, del mister giallorosso Di Francesco, che schiera i suoi con il consueto 4-3-3. Alisson in porta, davanti a lui Florenzi a destra (in leggero vantaggio su Peres), Manolas e Juan Jesus al centro, Kolarov a sinistra. A centrocampo il terzetto titolare composto da Nainggolan sul centro-destra, De Rossi playmaker e Strootman sul centro-sinistra. In attacco, come detto, c’è ancora qualche incertezza, come spiegato dal tecnico in conferenza: Perotti sembra in vantaggio su Gerson nel ruolo di esterno destro, Dzeko sarà il centravanti, mentre El Shaarawy partirà da esterno sinistro. Probabile l’utilizzo a partita in corso di Patrik Schick.

Probabili formazioni Bologna-Roma, oggi 31 marzo 2018

BOLOGNA (4-3-3): Santurro; Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio. All. Roberto Donadoni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Eusebio Di Francesco