Probabili formazioni Juventus-Atalanta: Allegri cambia modulo, Gasperini recupera due titolari

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-ATALANTA-Dopo una settimana magica, che l’ha portata ai quarti di Champions League e in testa alla classifica in campionato, la Juventus torna in campo per il recupero della 26esima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Il match era stato rinviato in seguito alla copiosa nevicata caduta sul terreno di gioco dell’ ‘Allianz Stadium’, mentre appena tre giorni dopo (sempre a Torino) bianconeri e nerazzurri si sono ritrovati contro anche nella semifinale di Coppa Italia. L’ultimo atto stagionale tra torinesi e bergamaschi ci sarà oggi pomeriggio alle 18.00 e per la Juve potrebbe essere un crocevia importante per il prosieguo del campionato. In caso di vittoria infatti la squadra di Allegri volerebbe a +4 sul Napoli e si potrebbe apertamente parlare di un tentativo di fuga. Non sarà assolutamente una partita semplice per Buffon e compagni, visto che la formazione di Gian Piero Gasperini è lanciatissima verso la riconquista di un posto in Europa League.

A dirigere l’incontro sarà il Signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Passeri, mentre al Var ci saranno Di Bello e Dobosz. Andiamo a scoprire ora le probabili formazioni di Juventus-Atalanta, con le possibili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Juventus-Atalanta, le scelte di Allegri

Per la Juventus si tratta della quarta partita in 11 giorni, con il tour de force che si concluderà sabato prossimo a Ferrara, prima della sosta per le nazionali. Le tante partite ravvicinate impongono ad Allegri di dosare le forze dei suoi giocatori, ma in questo momento gli infortuni non consentono al tecnico di fare ampio turnover. Contro l’Udinese hanno riposato molti big, pronti per rientrare dal primo minuto questa sera contro l’Atalanta. In porta confermato Buffon, in difesa tornano Alex Sandro e Lichtsteiner dopo il turno di squalifica (il brasiliano però dovrebbe partire dalla panchina), Benatia affiancherà uno tra Chiellini e Rugani. Si va verso la il ‘riciclo’ del 4-2-3-1: il centrocampo dovrebbe essere composto da Pjanic e Matuidi, mentre la fase offensiva vedrà il rientro di Mandzukic titolare dopo due panchine consecutive. A completare il reparto d’attacco saranno i soliti Dybala, Douglas Costa e Higuain.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni: le scelte di Gasperini

A differenza dell’occasione in cui la partita fu rinviata, quando la formazione nerazzurra che sarebbe dovuta scendere in campo aveva lasciato delle perplessità, stavolta Gasperini schiererà i migliori 11 a disposizione. Qualche dubbio di formazione è legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori: Spinazzola, Caldara e Petagna sono in forse, molto probabile l’esclusione invece per il ‘Papu’ Gomez a causa di un problema alla coscia. In preallarme ci sono Palomino, Gosens e Cornelius. Il tecnico dei bergamaschi schiera il solito 3-4-1-2 con Cristante dietro alle due punte, con il solo Ilicic ad essere sicuro di una maglia da titolare.

Probabili formazioni Juve-Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna.

