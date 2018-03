A dieci giornate dalla fine del campionato di Serie A, la corsa al settimo posto e la qualificazione in Europa League sembra riservata a tre squadre: Atalanta, Sampdoria e Fiorentina. Orobici e liguri sono appaiati a quota 44 punti, i viola sono a tre punti di distanza. Difficile pensare anche al Torino che ha otto punti di ritardo sulla settima posizione dopo quest’ultima giornata.

Il calendario più difficile è probabilmente quello della squadra di Marco Giampaolo che già tra due settimane avrà una sfida importante al Bentegodi contro il Chievo, più abbordabili gli impegni per l’Atalanta e la Fiorentina che sfideranno un’Udinese che comunque andrà a caccia di un risultato positivo per uscire dalla crisi, e il Crotone che in questo momento sarebbe retrocesso in B. Udinese che qualche giorno dopo sfiderà la Fiorentina mentre Atalanta e Samp saranno avversarie a Bergamo, sarà probabilmente un turno di campionato che dirà molto sulla corsa alla qualificazione anche in virtù dei difficili impegni che attenderanno le tre squadre nella trentunesima giornata: la Fiorentina sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico, per la Samp derby della Lanterna mentre l’Atalanta sarà ospite della Spal. Sfide tutt’altro che agevoli anche nel trentaduesimo turno per Atalanta e Sampdoria che saranno opposte a Inter in casa e Juventus in trasferta, più abbordabile la sfida per i ragazzi di Pioli che ospiteranno la Spal. Nel 33a turno saranno invece i gigliati ad avere il compito meno semplice al Franchi contro la Lazio, l’Atalanta sarà di scena a Benevento e la Sampdoria a Marassi contro il Bologna.

Ventinovesima giornata

Atalanta-Udinese, Chievo Verona-Sampdoria, Fiorentina-Crotone

Trentesima giornata

Atalanta-Sampdoria, Udinese-Fiorentina

Trentunesima giornata

Roma-Fiorentina, Sampdoria-Genoa, Spal-Atalanta

Trentaduesima giornata

Atalanta-Inter, Fiorentina-Spal, Juventus-Sampdoria

Trentatreesima giornata

Benevento-Atalanta, Fiorentina-Lazio, Sampdoria-Bologna

Nel rush finale delle ultime cinque giornate l’Atalanta avrà l’impegno casalingo contro il Torino, la Fiorentina farà visita al suo ex attaccante Babacar ora al Sassuolo ma il compito più difficile sarà per la Sampdoria che affronterà a Roma la Lazio. Per l’Atalanta impegno casalingo pure nel quart’ultimo turno, contro il Genoa; la Sampdoria ospiterà il Cagliari mentre la Fiorentina non avrà un compito facile al Franchi contro il Napoli. Nelle ultime tre giornate il cammino non sarà semplicissimo per l’Atalanta che avrà due insidiosissime trasferte prima con la Lazio poi a Cagliari, in mezzo il match interno con il Milan. La Fiorentina inizierà giocando nella Genova rossoblu, avrà poi il Cagliari al Franchi e chiuderà a San Siro contro il Milan. Per la Sampdoria due trasferte insidiose contro Sassuolo e Spal intervallate dal difficilissimo match interno contro il Napoli.

Trentaquattresima giornata

Atalanta-Torino, Lazio-Sampdoria, Sassuolo-Fiorentina

Trentacinquesima giornata

Atalanta-Genoa, Fiorentina-Napoli, Sampdoria-Cagliari

Trentaseiesima giornata

Genoa-Fiorentina, Lazio-Atalanta, Sassuolo-Sampdoria

Trentasettesima giornata

Atalanta-Milan, Fiorentina-Cagliari, Sampdoria-Napoli

Trentottesima giornata

Cagliari-Atalanta, Milan-Fiorentina, Spal-Sampdoria